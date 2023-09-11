العرض المفاجئ والمحدود للهيليوم

ملخص: الهيليوم، وهو عنصر متعدد الاستخدامات وفريد ​​من نوعه، أصبح نادرًا بشكل متزايد على الأرض. على الرغم من كونه ثاني أكثر العناصر وفرة في الكون، إلا أن ندرته على كوكبنا ترجع إلى خفته التي تجعله يهرب إلى الفضاء الخارجي. يتم الحصول على الهيليوم في المقام الأول كمنتج ثانوي أثناء استخراج الغاز الطبيعي. إن قدرتها على البقاء شديدة البرودة تجعلها ذات قيمة كبيرة في العديد من التطبيقات مثل تبريد أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وتشغيل الصواريخ الفضائية. الطلب على الهيليوم واسع النطاق، ويأتي من صناعات مثل وكالة ناسا والأدوية ووزارة الدفاع. يواجه احتياطي الهيليوم الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤول عن توفير 40% من الهيليوم في العالم، مستقبلًا غامضًا حيث قد يتم بيعه قريبًا للصناعة الخاصة. وتشمل البلدان الأخرى التي لديها مصادر كبيرة للهيليوم قطر وتنزانيا والجزائر. تختلف التقديرات فيما يتعلق بإمدادات الهيليوم المتبقية، حيث تتراوح التوقعات من أقل من 10 سنوات إلى ما يصل إلى 200 عام. وقد يكون التأثير المحتمل على الصناعات كبيرًا، ويتفاقم بسبب الطبيعة المتقلبة لأسعار الهيليوم.

الهيليوم، وهو العنصر الذي يفضله الأطفال لتأثيره الصوتي عالي النبرة، يمتلك العديد من الصفات والتطبيقات المدهشة. ومع ذلك، وعلى الرغم من انتشاره في الكون، إلا أن الهيليوم أصبح نادرًا بشكل متزايد على الأرض. وترجع هذه الندرة إلى قدرته على الهروب من الغلاف الجوي للأرض بسبب خفته، مما يجعله المورد الوحيد غير المتجدد. يتم إنتاج الهيليوم من خلال التحلل الطبيعي لليورانيوم المشع والثوريوم، وهي عملية تستغرق مليارات السنين.

حاليًا، يتم جمع معظم الهيليوم من جيوب الغاز الطبيعي تحت الأرض كمنتج ثانوي لعملية استخراج الغاز الطبيعي. ومع ذلك، وبسبب خفته، فإن أي هيليوم يتسرب يطفو في النهاية إلى حافة الغلاف الجوي للأرض وتطايره الرياح الشمسية. يواجه الاحتياطي الفيدرالي للهيليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يوفر 40% من الهيليوم في العالم، مستقبلًا غامضًا حيث قد يتم بيعه قريبًا للصناعة الخاصة.

إن الخصائص الفريدة للهيليوم، وخاصة قدرته على البقاء باردًا للغاية مع أدنى نقطة غليان لأي عنصر، تجعله لا غنى عنه في العديد من التطبيقات. يتم استخدامه لتبريد المغناطيس فائق التوصيل في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وكمصدر للوقود للصواريخ الفضائية. على سبيل المثال، يتطلب مصادم الهادرونات الكبير في سويسرا 120 طنًا متريًا من الهيليوم أسبوعيًا لتشغيله.

الطلب على الهيليوم واسع النطاق في مختلف الصناعات. وتعتمد ناسا وسبيس إكس على الهيليوم في صواريخ الوقود السائل، في حين تعتمد عليه صناعة الأدوية ووزارة الدفاع بشكل كبير. ويشكل العرض المحدود والمستقبل غير المؤكد للهيليوم تحديات كبيرة لهذه الصناعات.

تختلف التقديرات المتعلقة بإمدادات الهيليوم المتبقية، حيث تتراوح التوقعات من أقل من 10 سنوات إلى ما يصل إلى 200 عام. يؤكد بعض الخبراء على الحاجة إلى زيادة الجهود في إعادة تدوير الهيليوم لإطالة عمره. إن العواقب المحتملة على الصناعات عميقة، بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة لأسعار الهليوم.

في الختام، فإن ندرة الهيليوم على الأرض ودوره الأساسي في مختلف الصناعات يسلط الضوء على الحاجة الملحة للاستخدام المسؤول وجهود إعادة التدوير. إن عدم اليقين المحيط باحتياطي الهيليوم الفيدرالي والمصادر المحدودة للهيليوم في البلدان الأخرى يجعل من الأهمية بمكان بالنسبة للباحثين وصانعي السياسات معالجة العرض والطلب المستقبلي لهذا العنصر الذي لا يقدر بثمن.

التعاريف:

– الهيليوم: عنصر كيميائي ذو العدد الذري 2، معروف بخفته، وانخفاض درجة غليانه، وله تطبيقات مختلفة في صناعات مثل استكشاف الفضاء والتصوير الطبي.

– التصوير بالرنين المغناطيسي: التصوير بالرنين المغناطيسي، وهي تقنية تصوير طبي تستخدم المجالات المغناطيسية القوية وموجات الراديو لإنشاء صور مفصلة للهياكل الداخلية للجسم.

- احتياطي الهيليوم الفيدرالي: تأسس في الولايات المتحدة الأمريكية في العشرينيات من القرن الماضي لتوفير الهيليوم للمناطيد، وهو مسؤول عن جزء كبير من إمدادات الهيليوم في العالم.

مصادر:

– جمعية الكيمياء الأمريكية

– صوفيا هايز، كيميائية في جامعة واشنطن في سانت لويس

– بيل هالبرين، أستاذ الفيزياء بجامعة نورث وسترن

- بلومبرج

– ديفيد كول هاملتون، أستاذ الكيمياء الفخري بجامعة سانت أندروز

- ان بي سي نيوز

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