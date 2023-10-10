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قانون جديد في الفيزياء يدعم فرضية محاكاة الكون

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 10، 2023
قانون جديد في الفيزياء يدعم فرضية محاكاة الكون

اقترح الفيزيائي الدكتور ملفين فوبسون من جامعة بورتسموث قانونًا جديدًا للفيزياء يدعم النظرية القائلة بأن كوننا هو حقيقة مقلدة. وبالاعتماد على مجال فيزياء المعلومات، يقترح الدكتور فوبسون أن الواقع المادي يتكون من أجزاء من المعلومات. أحدث أبحاثه، المستندة إلى مبادئ الديناميكا الحرارية وديناميكيات المعلومات، لها آثار في مختلف التخصصات العلمية، بما في ذلك علم الأحياء والفيزياء الذرية وعلم الكونيات.

تقترح فرضية الكون المحاكي أن ما نختبره كواقع هو في الواقع بناء اصطناعي، مشابه لمحاكاة الكمبيوتر. تحظى هذه النظرية بشعبية كبيرة بين شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك، وهي متجذرة في مجال فيزياء المعلومات، التي تنظر إلى الواقع المادي على أنه يتكون بشكل أساسي من أجزاء معلوماتية.

أدت الأبحاث الرائدة التي أجراها الدكتور فوبسون إلى نتائج رائدة. وقد نشر سابقًا دراسة توضح أن المعلومات لها كتلة وأن الجسيمات الأولية تخزن معلومات عن نفسها، مثلما يخزن الحمض النووي المعلومات الوراثية. في آخر أعماله، أنشأ الدكتور فوبسون القانون الثاني لديناميكيات المعلومات، متحديًا الفهم التقليدي للطفرات الجينية وقدم رؤى جديدة في مجالات مثل البحث الجيني، وعلم الأحياء التطوري، وعلم الفيروسات.

علاوة على ذلك، فإن القانون الجديد له آثار في الفيزياء الذرية، حيث يوضح سلوك الإلكترونات في الذرات متعددة الإلكترونات. إنه يلقي الضوء على ظواهر مثل قاعدة هوند ويوفر فهمًا أفضل لاستقرار المواد الكيميائية. في علم الكونيات، تبين أن القانون الثاني لديناميات المعلومات هو ضرورة كونية، مما يدعم صلاحيته في الكون المتوسع بشكل ثابت.

تشير أبحاث الدكتور فوبسون أيضًا إلى وجود صلة بين المعلومات ونسيج الكون. ويجادل بأن المعلومات هي لبنة البناء الأساسية للكون، بل وربما تكون المادة المظلمة بعيدة المنال التي تشكل جزءًا كبيرًا من الكون. ويدعم هذا المبدأ، المعروف باسم تكافؤ الكتلة والطاقة والمعلومات، القانون الثاني لديناميات المعلومات، الذي يشير إلى أن المعلومات هي كيان مادي يعادل الكتلة والطاقة.

يمثل عمل الدكتور فوبسون تقدمًا كبيرًا في دراسة فرضية محاكاة الكون، ونقلها من عالم الفلسفة إلى العلوم السائدة. سيكون من الضروري إجراء المزيد من الاختبارات التجريبية، مثل التجارب التي تؤكد وجود الحالة الخامسة للمادة، لاستكشاف الآثار المترتبة على هذا القانون الجديد للفيزياء بشكل كامل.

المصدر: جامعة بورتسموث

By فيكي ستافروبولو

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