كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وجامعة روتجرز أن منطقة العاصمة في مدينة نيويورك تغرق ببطء، مما يشكل خطرا متزايدا للفيضانات. وعلى مدار سبع سنوات، من عام 2016 إلى عام 2023، وجد الباحثون أن المنطقة تغرق بمعدل متوسط ​​قدره 0.06 بوصة سنويًا. استخدمت الدراسة رادار الفتحة الاصطناعية لقياس التداخل لقياس حركة الأرض العمودية وتحليل تضاريس الأرض.

وأشار العلماء إلى أن الكثير من حالات الغرق الملحوظة حدثت في مناطق تم فيها تعديل الأرض، مثل استصلاح الأراضي وبناء مدافن النفايات. جعلت هذه التعديلات الأرض تحت المباني اللاحقة أكثر مرونة وأكثر قابلية للضغط، مما أدى إلى مزيد من الغرق. وحددت الدراسة ملعب آرثر آش، المبني على مكب النفايات في حي فلاشينغ في كوينز، باعتباره الأسرع في الغرق بمعدل 0.18 بوصة في السنة. في المقابل، فإن حي وودسايد في كوينز يرتفع فعليًا بمعدل 0.27 بوصة سنويًا.

خارج مدينة نيويورك، وجد أيضًا أن مجتمعات نيوارك وكيرني وهاريسون في نيوجيرسي تغرق، على الرغم من أن الدراسة لم تقدم معدلات غرق محددة لهذه المواقع. علاوة على ذلك، فإن مطار لاغوارديا، الواقع بجوار خليج فلاشينغ في كوينز، ينخفض ​​بمعدل 0.15 بوصة تقريبًا سنويًا. يشكل هذا الغرق مصدر قلق لأن المطار في خضم عملية تجديد بقيمة 8 مليارات دولار لمعالجة المشكلات الموجودة مسبقًا والتخفيف من الفيضانات المحتملة.

وأكد الباحثون أن الغرق يشكل خطرا على منطقة العاصمة، خاصة في ظل ارتفاع منسوب مياه البحر. ارتفع مستوى سطح البحر في حديقة The Battery في مانهاتن بمعدل 0.12 بوصة سنويًا منذ القرن العشرين. وفي السنوات الأخيرة، ارتفع المعدل إلى 1900 بوصة سنويا. ومع الارتفاع المستمر لمستوى سطح البحر، أصبحت العواصف المرتبطة بالظواهر الجوية القاسية، مثل العاصفة ساندي في عام 0.17، أكثر تدميراً. يسلط هذا الغرق، بالإضافة إلى زيادة خطر الفيضانات، الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات التخفيف في المناطق الساحلية لمدينة نيويورك.

في حين أن الدراسة تثير المخاوف، إلا أنها تقدم أيضًا بعض النتائج الإيجابية. تم اكتشاف أن أحياء شرق ويليامزبرغ في بروكلين وودسايد في كوينز آخذة في الارتفاع. وأرجع العلماء الارتفاع في شرق ويليامزبرغ إلى تصريف النفط من نيوتن كريك، الذي يتدفق إلى النهر الشرقي بين كوينز وبروكلين. ومع ذلك، بشكل عام، تشير الدراسة إلى أن أجزاء كثيرة من مدينة نيويورك، بما في ذلك مانهاتن السفلى وبروكلين وكوينز ولونغ آيلاند، تشهد هبوطًا وتساهم في مخاطر الفيضانات المستقبلية.

مصادر:

- علم السلف

- الولايات المتحدة الأمريكية اليوم