أحدث التقدم في تقنية Microcomb الفوضوية ثورة في إنشاء البتات العشوائية

لقد مهدت تقنية النانو الضوئية المتقدمة الطريق للتطورات الثورية في مجال أمشاط التردد البصري. تعتبر أمشاط التردد الضوئية، التي تم التعرف عليها في البداية من قبل الحائزين على جائزة نوبل تيودور دبليو هانش وجون إل هول، مفيدة في أبحاث الفيزياء الحديثة والتطبيقات المختلفة. من بين الحالات الديناميكية المختلفة لأمشاط التردد البصري، يبرز المشط الفوضوي بسبب عدم خطيته العالية.

في الآونة الأخيرة، قام فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور جياجوي وو من جامعة الجنوب الغربي (SWU) في الصين بالتعمق في هذا العالم الرائع من الأمشاط الدقيقة الفوضوية. الأمشاط الدقيقة الفوضوية عبارة عن رنانات دقيقة تولد عددًا كبيرًا من القنوات الفوضوية، حيث تعمل كل سن مشط كمصدر للإنتروبيا لتوليد البتات العشوائية الفيزيائية (PRB). أدت إمكانات هذه الأمشاط الصغيرة في التغلب على قيود الوقت وحواجز ازدحام التردد إلى اقتراح نوع جديد من الليدار.

نُشرت الدراسة، التي تحمل عنوان "توليد البتات العشوائية الفيزيائية الضخمة والمتوازية بمعدل 10 تيرابت/ثانية باستخدام مشط صغير فوضوي"، في مجلة Frontiers of Optoelectronics. استخدم الباحثون مرنانًا صغيرًا وقابلاً للتطوير Si3N4 لتوليد أمشاط دقيقة على نطاق الرقاقة. ومن خلال استخدام معدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي، تمكنوا في الوقت نفسه من إنتاج مئات من أسنان المشط الفوضوية، والتي عملت جميعها معًا كمصادر للإنتروبيا لتوليد كميات هائلة من الأرقام العشوائية.

تم اختبار العشوائية الناتجة والتحقق منها باستخدام الاختبار الإحصائي NIST. وأظهرت النتائج إمكانات هذه التكنولوجيا، حيث قدمت حلول شرائح تتمتع بالقدرة على توليد بيتابت في الثانية (Pbits/s) من البتات العشوائية المادية. ومن الجدير بالذكر أن هذا الاختراق يحمل وعدًا بتحسين سرعة وكفاءة توليد الأرقام العشوائية بشكل ملحوظ.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي أمشاط التردد البصري؟

ج: أمشاط التردد البصري هي أدوات تستخدم في أبحاث وتطبيقات الفيزياء الحديثة. تم الاعتراف بهم لأول مرة من قبل الحائزين على جائزة نوبل تيودور دبليو هانش وجون إل هول لعملهم التأسيسي في هذا المجال.

س: ما هو المشط الفوضوي؟

ج: في المشط الفوضوي، يُظهر كل سن مشط تذبذبًا ديناميكيًا فوضويًا، مما يجعله مناسبًا لتوليد البتات العشوائية المادية.

س: كيف يتم استخدام الأمشاط الدقيقة الفوضوية في توليد البتات العشوائية؟

ج: تتكون الأمشاط الصغيرة الفوضوية من مئات القنوات الفوضوية، حيث تعمل كل سن مشط كمصدر إنتروبيا لتوليد البتات العشوائية الفيزيائية.

س: ما مدى السرعة التي يمكن أن يصل بها توليد البتات العشوائية باستخدام الأمشاط الدقيقة الفوضوية؟

ج: الأمشاط الصغيرة الفوضوية لديها القدرة على تحقيق معدلات بيتابت في الثانية (Pbits/s) في توليد البتات العشوائية.

س: ما أهمية هذا البحث؟

ج: يوضح البحث جدوى الأمشاط الدقيقة على نطاق الرقائق لتوليد كميات هائلة من البتات العشوائية المادية، مما يوفر حلولاً محتملة بتكلفة منخفضة وتوازي عالي.