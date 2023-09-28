فهم بصمات الكربون في أجواء الكواكب الخارجية: لغز يجب حله

يدرس علماء الفلك بجدية البصمات الحيوية من أجل تحديد وجود الحياة على الكواكب الخارجية. ويلعب الكربون، على وجه الخصوص، دورًا حاسمًا في تشكيل المناخ والكيمياء الجيولوجية الحيوية داخل الأجواء الكوكبية. ومن خلال فهم أصل الكربون وسلوكه وتوزيعه في هذه الأجواء، يستطيع العلماء إحراز تقدم كبير في كشف سر الحياة خارج الأرض.

ولسوء الحظ، يمكن أن تكون إشارات الكربون في أجواء الكواكب الخارجية غامضة. يشمل مصطلح "الكربون" في هذا السياق أنواع الكربون الرئيسية مثل ثاني أكسيد الكربون (CO2)، وأول أكسيد الكربون (CO)، والميثان (CH4). ولمواجهة هذا التحدي، بحثت دراسة حديثة في تنوع هذه المواد الكيميائية في الغلاف الجوي للكواكب الخارجية الشبيهة بالأرض والتي لا حياة لها والتي تدور حول نجوم شبيهة بالشمس.

تستكشف الدراسة التي أجراها ياسوتو واتانابي وكازومي أوزاكي، والتي تحمل عنوان "الوفرة النسبية لثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والميثان في أجواء الكواكب الميتة الشبيهة بالأرض، الظروف اللازمة لتكوين غلاف جوي غني بثاني أكسيد الكربون، والذي قد يكون مناسبًا". لأصل الحياة. ويهدف الباحثون إلى تحديد أي مجموعات من جزيئات الكربون، بما في ذلك أول أكسيد الكربون، يمكن أن تكون بمثابة بصمات حيوية محتملة.

على الأرض، لا يمكن لثاني أكسيد الكربون أن يتراكم في الغلاف الجوي بسبب التفاعلات الكيميائية التي تدمره. ومع ذلك، في الماضي البعيد، عندما كانت الأرض تحتوي على القليل من الأكسجين وكانت الشمس باهتة، كان من الممكن أن يتراكم ثاني أكسيد الكربون. وبالتالي، فإن الغلاف الجوي الذي يحتوي على ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يشير إلى وجود حياة بسيطة. ومع ذلك، فإن تمييز الخلائط المحددة من جزيئات الكربون باعتبارها بصمات حيوية محتملة يتطلب فهمًا تفصيليًا للأجواء الجوية للكواكب.

المفهوم الرئيسي في هذا البحث هو الظاهرة المعروفة باسم ثاني أكسيد الكربون الهارب. خلال الغلاف الجوي المبكر للأرض، والذي كان يفتقر إلى الأكسجين، تم إنتاج ثاني أكسيد الكربون من خلال التفكك الضوئي من الأشعة فوق البنفسجية. ومع ذلك، تم تدمير ثاني أكسيد الكربون أيضًا عن طريق التفاعلات الكيميائية الناتجة عن التفكك الضوئي للماء. في ظل ظروف معينة، يمكن إنتاج المزيد من ثاني أكسيد الكربون بدلاً من تدميره، مما يؤدي إلى هروب ثاني أكسيد الكربون. وهذا الهروب له آثار كبيرة على تكوين المواد الكيميائية التي تسبق الحيوية الضرورية للحياة.

استخدم الباحثون نماذج كيمياء الغلاف الجوي لدراسة ثاني أكسيد الكربون الهارب وأهميته المحتملة في تحديد الكواكب الخارجية التي لديها القدرة على إيواء الحياة. واكتشفوا فجوة ملحوظة في كيمياء الغلاف الجوي - يشار إليها باسم "فجوة ثاني أكسيد الكربون" - والتي يمكن أن تكون مهمة لدعم الحياة. ومع ذلك، فإن وجود البراكين يمكن أن يعقد اكتشاف البصمات الحيوية في الغلاف الجوي، حيث أن إطلاق الغازات البركانية يمكن أن يغير بشكل كبير تكوين الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان.

في حين أن هذه الدراسة لا توفر طريقة محددة للكشف عن البصمات الحيوية، إلا أنها تمهد الطريق للبحث في المستقبل. يقترح المؤلفون أن اتباع نهج مشترك في النمذجة، يشمل عمليات الغلاف الجوي وعمليات الأرض الصلبة (بما في ذلك النشاط البركاني)، أمر بالغ الأهمية لفهم أفضل للظروف المطلوبة لتسرب ثاني أكسيد الكربون. من الضروري إجراء المزيد من التحقيقات لكشف هذا اللغز المعقد والحصول على قدر أكبر من اليقين في تحديد العلامات المحتملة للحياة على الكواكب الخارجية.

مصادر:

- "الوفرة النسبية لثاني أكسيد الكربون، وأول أكسيد الكربون، والميثان في أجواء الكواكب الميتة الشبيهة بالأرض" - ياسوتو واتانابي وكازومي أوزاكي، مجلة الفيزياء الفلكية (arxiv.org)