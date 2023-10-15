البحث عن الهيدروجين المعدني: يقترب العلماء من إنتاج مادة رائدة

لطالما كان العلماء مفتونين بفكرة الهيدروجين المعدني، وهو شكل من أشكال الهيدروجين يظهر خصائص معدنية مثل توصيل الكهرباء. افترض علماء الفيزياء النظرية وجوده منذ أواخر القرن التاسع عشر، ويشير وجوده في الأجرام السماوية مثل المشتري إلى أنه قد يكون من الممكن إنشاء الهيدروجين المعدني في ظل ظروف محددة. ومع ذلك، فقد ثبت أن إعادة خلق هذه الظروف على الأرض أمر صعب للغاية.

في عام 1935، اقترح الفيزيائيان يوجين ويغنر وهيلارد بيل هنتنغتون أن الهيدروجين يمكن أن يصبح معدنيًا تحت ضغوط عالية تبلغ 25 جيجاباسكال (GPa). زعمت التجارب اللاحقة أنها تنتج هيدروجينًا معدنيًا، لكن نتائجها قوبلت بالتشكيك بسبب مشكلات القياس وعدم إمكانية التكرار.

جاء أحد الإنجازات في عام 2019 عندما أبلغت دراسة عن إنشاء هيدروجين شبه معدني عند 350 جيجا باسكال. أصبح هذا الإنجاز ممكنًا باستخدام خلية السندان الماسية للضغط على جزيئات الهيدروجين. أظهرت التجارب أنه مع زيادة الضغط، تتحول جزيئات الهيدروجين إلى هيدروجين صلب قبل أن تتفكك في النهاية لتشكل فلزًا قلويًا بإلكترون تكافؤ واحد.

في حين لم يتم بعد التوصل إلى الهيدروجين المعدني الصلب، فقد لاحظ الباحثون تغميق عينات الهيدروجين، مما يشير إلى إغلاق "فجوة النطاق" - المسافة بين منطقة التوصيل ونطاق التكافؤ. يمكن أن يكون للحالة المعدنية للهيدروجين خصائص مثيرة للاهتمام، مثل كونه سائلًا وموصلًا فائقًا.

ومع ذلك، فإن التحديات التكنولوجية المتمثلة في إنتاج الهيدروجين المعدني النقي تجعل من غير المرجح استخدامه في الصناعة في أي وقت قريب. وبدلاً من ذلك، يقوم العلماء باستكشاف الهيدريدات، وهي مركبات مصنوعة من المعدن والهيدروجين. أظهرت الهيدريدات نتائج واعدة كموصلات فائقة تحت ضغوط أقل من الهيدروجين النقي، على الرغم من أنها لا تزال غير قابلة للاستخدام في التطبيقات العملية.

يستمر البحث عن الهيدروجين المعدني، مدفوعًا بإمكانية الاكتشافات والتقدمات الرائدة في مجالات من الإلكترونيات إلى إنتاج الطاقة. على الرغم من أن التحديات كبيرة، إلا أن العلماء ما زالوا يأملون في أن يصبح الهيدروجين المعدني حقيقة في يوم من الأيام.

مصادر:

- العلوم الحية: "لماذا يمتلك المغناطيس قطبين شمالي وجنوبي؟"

- تعليم الطاقة: جامعة كالجاري