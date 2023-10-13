هل الجاذبية حقا قوة؟

الجاذبية هي مفهوم يعرفه معظمنا - القوة التي تسحب الأجسام إلى الأسفل نحو الأرض. لكن هل الجاذبية قوة حقًا؟ الإجابة على هذا السؤال ليست بسيطة كما قد تبدو.

لكي نفهم ما إذا كانت الجاذبية قوة أم لا، نحتاج أولًا إلى تعريف ما هي القوة. القوة هي شيء يمكن أن يتسبب في تحرك الجسم الحر أو تشوهه. عندما نخرج سيارة من كتلة ثلجية أو نحطم بطيخة بمطرقة ثقيلة، فهذان مثالان على القوى. وبما أن الأجسام تسقط عندما يتم إسقاطها، فيبدو أن الجاذبية هي في الواقع قوة.

تم وصف الجاذبية لأول مرة بطريقة كمية على يد إسحاق نيوتن في منتصف القرن السابع عشر. لقد وضع القوانين الرياضية التي تحكم قوة الجذب بين جسمين. وتعتمد هذه القوانين على كتلة كل جسم والمسافة بينهما.

وعلى الرغم من نجاح معادلات نيوتن، إلا أنه لم يكن راضيًا تمامًا عن نظريته. لقد عانى من فكرة “العمل عن بعد” وعدم وجود آلية واضحة تربط بين الأجرام الفلكية. ومع ذلك، ظلت معادلاته قادرة على التنبؤ بدقة بحركات الكواكب والمذنبات.

في عام 1915، قدم ألبرت أينشتاين نظريته الخاصة في الجاذبية، والتي كانت مختلفة تمامًا عن نظرية نيوتن. اقترح أينشتاين أن الجاذبية هي تشويه الزمكان الناجم عن الأجسام الثقيلة. وفي نظريته، لم تكن الجاذبية قوة بل نتيجة لهندسة الزمكان.

في حين أن نظرية الجاذبية لأينشتاين مقبولة على نطاق واسع، فمن المعروف أيضًا أنها غير مكتملة. فهو يفشل في وصف الجاذبية على المستوى دون الذري، مما ينتج عنه لانهائيات غير مادية. لقد حاول العلماء تطوير نظرية الجاذبية الكمومية التي تجمع بين مبادئ الجاذبية ومبادئ ميكانيكا الكم، ولكن لم يتم ابتكار نظرية ناجحة حتى الآن.

في عالم ميكانيكا الكم، تنتقل القوى عن طريق الجسيمات. في حالة الكهرومغناطيسية، يتم حمل القوة بواسطة الفوتونات. وبالمثل، في نظريات الجاذبية الكمومية، يتصور العلماء جسيمات تحمل القوة تسمى "الجرافيتونات" والتي تقفز بين الجسيمات دون الذرية، مما يجعلها تتحرك. على المقياس الكمي، تتصرف الجاذبية كقوة مشابهة للكهرومغناطيسية.

إذن، هل الجاذبية قوة؟ الجواب ليس واضحا. في أبسط تعريف للكلمة، يمكن اعتبار الجاذبية قوة. ومع ذلك، وفقا لنظرية أينشتاين، الجاذبية هي تشويه الزمكان الناجم عن الأجسام الضخمة. ربما وصلنا إلى نقطة حيث نقبل أن الجاذبية هي ما هي عليه، دون الحاجة إلى تصنيفها بشكل نهائي كقوة أو تشويه للزمكان.

في الختام، فإن مسألة ما إذا كانت الجاذبية قوة هي مسألة معقدة. وفي حين أنها تظهر خصائص القوة، إلا أنها توصف أيضًا بأنها تشويه للزمكان في نظرية أينشتاين. يواصل العلماء استكشاف وتطوير نظريات الجاذبية الكمومية لفهم الجاذبية على المستوى دون الذري.

التعاريف:

1. الجاذبية – القوة التي تجذب الأجسام نحو بعضها البعض، وخاصة القوة التي تجذب الأجسام نحو مركز الأرض.

2. القوة – شيء يمكن أن يتسبب في تحرك الجسم الحر أو تشوهه.

مصادر:

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– تعريف الجاذبية: قاموس أكسفورد الإنجليزي

- تعريف القوة: قاموس أكسفورد الإنجليزي