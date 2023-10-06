المشي الغوريلا: تمرين ممتع وفعال للقوة الأساسية

يعد تمرين مشي الغوريلا تمرينًا رائعًا يمكن أن يضيف كثافة إلى روتين التمرين ويساعد في بناء القوة الأساسية والاستقرار. إنه يشرك الجسم بأكمله، مع التركيز على عضلات البطن والكتفين، مما يؤدي إلى عضلات بطن محددة جيدًا وأكتاف أكبر. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكن القيام بذلك في أي مكان، دون الحاجة إلى معدات رياضية.

سترشدك هذه المقالة إلى كيفية أداء مشية الغوريلا بشكل صحيح ومناقشة فوائدها.

لأداء مشية الغوريلا، ابدأ بالجلوس في وضع القرفصاء مع وضع كلتا يديك على الأرض وثني كاحليك. ادفعي نفسك للأمام باستخدام راحتي يديك وقدميك فقط مع إبقاء حوضك منخفضًا وثني ساقيك. يمكنك المشي في خط مستقيم أو بشكل جانبي للحصول على شكل أكثر تقدمًا. استهدف أداء 10-15 تكرارًا لمدة 2-3 دقائق للحصول على الفوائد الكاملة للتمرين.

لا تستهدف مشية الغوريلا عضلات البطن والعضلة ذات الرأسين فحسب، بل توفر أيضًا حرقًا كبيرًا في منطقة المعدة، مما يمكن أن يساعد في حرق الدهون وتمزيقها.

بعض العضلات الرئيسية التي تعمل أثناء مشية الغوريلا تشمل عضلات الفخذ الرباعية والعضلات الأساسية والعضلات القابضة للمعصم والعضلات الظهرية الأساسية. هذه العضلات ضرورية لتحقيق الاستقرار والتوازن والقوة الشاملة.

هناك العديد من الفوائد لدمج مشية الغوريلا في روتين اللياقة البدنية الخاص بك. أولاً، يعمل على تحسين التنسيق بين العقل والجسم حيث أن الحفاظ على التوازن والاستقرار أمر بالغ الأهمية أثناء التمرين. كما أنه يوفر تمرينًا للقلب، ويزيد من معدل ضربات القلب ويحسن نظام القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مشية الغوريلا على بناء القوة العامة والقدرة على التحمل من خلال استهداف الجزء العلوي والسفلي من الجسم. وأخيرًا، فهو يعزز المرونة والتمدد، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها في تدريب العضلات ولكنها مهمة لتحديد العضلات بشكل عام.

من خلال محاكاة حركة مشية الغوريلا، تذكرنا مشية الغوريلا بعلاقتنا بمملكة الحيوان وأسلافنا. يوضح هذا التمرين أهمية مراقبة وتقليد الحركات الطبيعية لتحقيق أهداف اللياقة البدنية لدينا.

مصادر:

– سبورتسكيدا (المقالة المصدر)