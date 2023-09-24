حالة الزجاج: لا صلب ولا سائل

لقد حير الزجاج العلماء والمؤرخين لفترة طويلة، لأنه لا يتصرف كمادة صلبة أو سائلة. بينما يجادل البعض بأن الزجاج هو سائل يتدفق بمرور الوقت، يؤكد البعض الآخر أنه مادة صلبة أو ربما شيء بينهما. في الواقع، يحتل الزجاج حالة المادة المميزة الخاصة به.

الزجاج مادة متنوعة تأتي في أشكال مختلفة، بدءًا من التركيبات الشفافة إلى التركيبات الملونة. يتم تصنيعه من خلال ذوبان مكونات مختلفة، مثل الرمل والحجر الجيري ورماد الصودا في درجات حرارة عالية للغاية. يتم بعد ذلك تبريد السائل الناتج بسرعة، مما يمنع الذرات من التنظيم في بنية بلورية.

ينشأ الالتباس المحيط بطبيعة الزجاج من بنيته غير البلورية وغير المنظمة. في المواد الصلبة النموذجية، تكون الذرات ثابتة في مكانها، بينما تحتوي السوائل على ذرات يمكنها التحرك وإعادة ترتيبها بسهولة. الزجاج، من ناحية أخرى، يشبه مادة صلبة ذات بنية غير منتظمة. ذراته ثابتة ميكانيكيا، لكنها تفتقر إلى الانتظام الموجود في المواد البلورية.

يوجد الزجاج في حالة توازن شبه مستقر، مما يعني أنه يرتاح باستمرار نحو الحالة السائلة على مدى فترة زمنية طويلة بشكل لا يصدق. ومع ذلك، في درجة حرارة الغرفة، تحدث هذه التغييرات ببطء شديد، مما يجعل الزجاج يتصرف بشكل فعال كمادة صلبة على فترات زمنية عملية. إن الحركة البطيئة للجزيئات في الزجاج تجعل من الصعب ملاحظة أي سلوكيات شبيهة بالسائل، حتى على مدى قرون، كما يظهر في نوافذ الزجاج الملون في مباني العصور الوسطى.

يمكن تحدي الاعتقاد الخاطئ بأن الزجاج يتدفق بمرور الوقت من خلال تفسير أبسط للسمك غير المتساوي لبعض الألواح الزجاجية القديمة. نظرًا لقيود التصنيع في الماضي، لم تكن الألواح سميكة بشكل موحد وكان لا بد من تثبيتها مع الطرف الأكثر سمكًا إما لأعلى أو لأسفل في الإطار.

في الختام، الزجاج هو حالة فريدة من نوعها للمادة، تتحدى التعريفات التقليدية للمواد الصلبة والسوائل. في حين أن هيكلها يشبه هيكل المادة الصلبة، إلا أنه يفتقر إلى الترتيب المنظم الموجود في المواد البلورية. يظل الزجاج مادة صلبة صلبة على المقاييس الزمنية العملية، ويتصرف مثل السائل فقط على مقياس زمني بطيء وغير مهم بشكل لا يصدق.

مصادر:

- العلوم الحية