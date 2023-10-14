الماس: ملك الصلابة، ولكن هل هناك أي شيء أصعب؟

عندما يتعلق الأمر بالصلابة، يشتهر الماس بكونه في أعلى المقياس. إن متانتها ومقاومتها للخدوش تجعلها ذات قيمة عالية ومتعددة الاستخدامات، سواء في المجوهرات أو في التطبيقات الصناعية. ولكن يبقى السؤال: هل هناك شيء أصلب من الماس؟

وفقًا لريتشارد كانر، عالم كيمياء المواد في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، لا يزال الماس هو المادة الأكثر صلابة لمعظم الأغراض العملية. في حين أن هناك طرقًا لصنع ألماس أكثر صلابة من ألماس الأحجار الكريمة القياسي، إلا أن المواد الأخرى التي قد تكون أكثر صلابة من الناحية النظرية لا توجد بعد في شكل يمكن استخدامه بسهولة.

من المهم أن نلاحظ أن الصلابة لها معنى محدد في المجتمع العلمي. تشير الصلابة إلى قدرة المادة على مقاومة الخدش، وغالبًا ما يتم الخلط بينها وبين صفات أخرى مثل الصلابة أو القوة. فالألماس، على سبيل المثال، صلب للغاية ولكنه قاس بدرجة متوسطة فقط. كما يمكن أن تتحطم بسهولة على طول وجوهها البلورية.

يتم قياس الصلابة بطرق مختلفة من قبل العلماء. يستخدم الجيولوجيون مقياس موس للصلابة، بينما يعتمد علماء المواد على اختبار صلابة فيكرز. ترجع صلابة الماس الشهيرة إلى بنيته الجزيئية الفريدة، والتي تتكون من ذرات الكربون مرتبة في شبكة مكعبة ومتماسكة بروابط كيميائية قوية.

وهناك مواد تدعي أنها أصلب من الألماس، مثل اللونسداليت، الذي يتكون من ذرات الكربون مرتبة في هيكل بلوري سداسي الشكل. في حين تم العثور على لونسدالايت بكميات صغيرة في النيازك، تشير الاكتشافات الحديثة إلى وجود بلورات أكبر. ومع ذلك، فإن لونسدالايت ليس بديلاً صالحًا للماس في تطبيقات مثل القطع أو الحفر.

هناك طريقة أخرى لإنشاء مادة أصعب من الماس وهي معالجة بنية الماس النانوية. يقال إن المواد المكونة من العديد من بلورات الماس الصغيرة، والمعروفة باسم الماس "المدمج النانوي"، تبلغ صلابة الماس العادي ضعفها. يمكن أن يكون لهذه المواد تطبيقات صناعية تتطلب مواد فائقة الصلابة.

في حين أن الصلابة هي خاصية مهمة، يركز العلماء أيضًا على إنشاء مواد مفيدة وعملية. يقوم الباحثون باختراع مواد فائقة الصلابة يمكن تصنيعها على نطاق واسع وتقديم بدائل للماس. على سبيل المثال، تم تطوير مزيج من التنغستن والبورون، مع معادن أخرى، في مختبر كانر. تتميز هذه المادة بخصائص مختلفة في اتجاهات مختلفة ويمكن أن تخدش الماس عند حملها في الاتجاه الصحيح.

في الختام، في حين أن الماس لا يزال هو المسيطر من حيث الصلابة، إلا أن منافسين جدد آخذون في الظهور. يواصل العلماء استكشاف واختراع مواد فائقة الصلابة يمكن أن تنافس صلابة الماس، مما يوفر إمكانيات جديدة لمختلف الصناعات.

مصادر:

- العلوم الحية - "لماذا يعتبر الماس أصلب المواد؟"

- العلوم الحية - "ما هو أصعب من الماس؟ العلماء يقتربون من الإجابة