البحث عن القوة والخفة: العلماء يصنعون مادة خارقة تجمع بين الحمض النووي والزجاج

حقق العلماء طفرة في علم المواد من خلال الجمع بين قوة الحمض النووي ونقاء الزجاج، مما أدى إلى إنتاج مادة خارقة أخف بخمس مرات وأقوى بأربع مرات من الفولاذ. تم الترحيب بهذه المادة الجديدة، التي أنشأها باحثون من جامعة كونيتيكت، وجامعة كولومبيا، ومختبر بروكهافن الوطني، باعتبارها المادة "الأقوى المعروفة" بسبب كثافتها.

إن التحدي المتمثل في العثور على مادة تمتلك القوة والخفة كان دائمًا تحديًا صعبًا. ومع ذلك، فقد أظهر هذا الفريق من الباحثين أن هاتين الصفتين لا يستبعد أحدهما الآخر. مستوحاة من درع الرجل الحديدي، سعى العلماء إلى إنشاء مادة خفيفة بما يكفي للطيران ولكنها أيضًا قوية بما يكفي لتحمل هجمات العدو.

يكمن السر وراء هذه المادة الفائقة في الاستفادة من القوة الكامنة في الزجاج. على الرغم من أن الزجاج قد يكون هشًا في شكله التقليدي، إلا أنه يمكنه تحمل الضغوط الهائلة عندما يكون في أنقى حالاته الخالية من العيوب. وباستخدام جزيئات زجاجية بحجم النانو تكون أخف من معظم المعادن والسيراميك، تصبح الهياكل المصنوعة من هذا الزجاج الأصلي قوية وخفيفة الوزن.

ولتشكيل جزيئات الزجاج في إطار ثلاثي الأبعاد، تحول الباحثون إلى الحمض النووي كسقالة. لقد قاموا بإنشاء إطار DNA ذاتي التجميع يعمل كهيكل عظمي يتم تطبيق طلاء زجاجي عليه. يؤدي هذا التوازن الدقيق بين دعامة الحمض النووي وطلاء الزجاج إلى إنتاج مادة قوية وخفيفة الوزن، مما يحقق قوة وكثافات غير مسبوقة.

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث قبل أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا، فإن الباحثين يخططون بالفعل لإنشاء مواد أقوى من خلال دمج سيراميك الكربيد أو تغيير بنية الحمض النووي. إن إمكانيات هذه التكنولوجيا واسعة النطاق، وقد تؤدي أيضًا إلى تطوير درع للجسم شبيه ببدلة الرجل الحديدي.

ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة Cell Reports Physical Science.

مصادر:

- "أقوى" مادة مستوحاة من الرجل الحديدي تم الترحيب بها على أنها "مادة خارقة" - Science Daily

- العلماء يصنعون مادة خارقة أخف وأقوى من الفولاذ - سي نت