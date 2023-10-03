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تكشف الدراسة عن حركة ذرية مثيرة للاهتمام في النواة الداخلية للأرض

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 3، 2023
تكشف الدراسة عن حركة ذرية مثيرة للاهتمام في النواة الداخلية للأرض

اكتشف باحثون من جامعة تكساس في أوستن ومتعاونون في الصين أن ذرات الحديد الموجودة في اللب الداخلي للأرض قادرة على الحركة السريعة، وهي ظاهرة تعرف باسم "الحركة الجماعية". تسمح هذه الحركة للذرات بتغيير أماكنها مع الحفاظ على البنية المعدنية الأساسية للحديد. وتسلط النتائج الضوء على العمليات الديناميكية وتطور النواة الداخلية للأرض، فضلا عن دورها في توليد المجال المغناطيسي للكوكب.

استخدمت الدراسة، التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، التجارب المعملية والنماذج النظرية لدراسة سلوك ذرات الحديد في اللب الداخلي. ومن خلال إنشاء نسخة مصغرة من النواة الداخلية في المختبر، تمكن الباحثون من جمع بيانات عن درجة الحرارة والضغط والسرعة. تم بعد ذلك استخدام هذه البيانات لإنشاء نموذج حاسوبي للتعلم الآلي للذرات الموجودة في النواة الداخلية.

اقترحت النظريات السابقة أن ذرات الحديد في اللب الداخلي تم ترتيبها في بنية سداسية متكررة. ومع ذلك، توسع الباحثون في هذا الفهم باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي لإنشاء "خلية خارقة" مكونة من حوالي 30,000 ألف ذرة. وعلى هذا المقياس، لاحظوا مجموعات من الذرات تتحرك وتغير أماكنها مع الحفاظ على البنية السداسية الشاملة.

يساعد اكتشاف هذه الحركة الذرية في تفسير سبب إظهار القياسات الزلزالية للنواة الداخلية لخصائص أكثر ليونة ومرونة من المتوقع. إن الحركة المتزايدة للذرات تجعل اللب الداخلي أقل صلابة وأضعف في مواجهة قوى القص. هذا الاكتشاف له آثار مهمة لفهم توليد المجال المغناطيسي للأرض، حيث يمكن أن يعزى ما يقرب من نصف طاقة الجيودينامو إلى اللب الداخلي.

إن إجراء المزيد من الأبحاث حول نشاط اللب الداخلي على المستوى الذري سوف يساهم في فهمنا لتوليد الطاقة والحرارة داخل اللب. كما سيوفر نظرة ثاقبة للعلاقة بين النوى الداخلية والخارجية ودورها المشترك في توليد المجال المغناطيسي للأرض. هذه المعرفة ضرورية لفهم الظروف اللازمة لكوكب صالح للحياة.

[المصدر: جامعة تكساس في أوستن]

By مامفو بريشيا

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