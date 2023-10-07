قلب الحديد الصلب للأرض: ناعم ومرن بشكل مدهش

وجد أن النواة الحديدية الصلبة للأرض، والتي تقع على عمق 5,100 كيلومتر تحت أقدامنا، تمتلك خصائص غير متوقعة. على عكس الافتراض السابق بوجود نواة ناعمة وصلبة، كشفت الدراسات الحديثة أن المجال الأعمق لكوكبنا هو في الواقع محكم ويظهر صفات مشابهة للمعادن الناعمة مثل الرصاص. ويعتقد الباحثون الآن أنهم اكتشفوا السبب وراء هذه الليونة: حركة الذرات داخل النواة.

أجرى علماء من جامعة سيتشوان في الصين، إلى جانب زملاء من الولايات المتحدة، عمليات محاكاة حاسوبية وتجارب معملية لدراسة سلوك ذرات الحديد داخل اللب الداخلي للأرض. ووجدوا أن ذرات الحديد المتراصة بإحكام في البنية الشبكية السداسية للقلب تُبدل مواضعها دون الإخلال بالبنية المعدنية الأساسية. تتيح هذه الحركة الذرية للذرة أن تصبح أكثر مرونة وأقل صلابة، مما يجعلها أضعف في مواجهة قوى القص.

استخدم الفريق حاسوبًا فائقًا وخوارزمية للتعلم الآلي لمحاكاة بيئة ذرية أكبر تضم أكثر من 10,000 ذرة، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً لديناميكيات الشبكة. تم دمج البيانات المستمدة من التجارب المعملية لدرجات الحرارة المرتفعة والضغط، والتي تحاكي ظروف اللب الداخلي للأرض، في عمليات المحاكاة. وأظهرت النتائج أن ذرات الحديد تخضع لحركة جماعية، حيث تقفز ذرة واحدة من موضع توازنها وتدفع الذرات المجاورة لها. يحدث هذا الانتشار بسرعة خلال بيكو ثانية دون تعطيل بنية الشبكة، مما يسمح للنواة الحديدية بالتصرف مثل مادة صلبة ناعمة للغاية.

ومن المهم أن نلاحظ أن هذه النتائج تستند إلى حسابات نظرية لأن العلماء غير قادرين على أخذ عينات مباشرة من اللب الداخلي للأرض. ومع ذلك، فإنها تتماشى بشكل جيد مع الملاحظات الزلزالية. يلقي هذا البحث الضوء على الآليات الأساسية التي تساهم في العمليات الديناميكية وتطور اللب الداخلي للأرض.

العنوان: قلب الأرض الحديدي الصلب: لين وقابل للطرق بشكل مدهش

المصدر: [دراسة منشورة في PNAS, 2023]