عالم فيزياء فلكية أيرلندي يساعد في كشف أسرار كوكب بعيد خارج المجموعة الشمسية

توصل فريق دولي من العلماء، بما في ذلك البروفيسور توم راي من معهد دبلن للدراسات المتقدمة (DIAS)، إلى اكتشاف رائد باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ومن خلال فحص الغلاف الجوي المغطى بالغيوم للكوكب الغازي الخارجي المعروف باسم WASP-107b، تمكن الفريق من تحديد تركيبه الكيميائي، بما في ذلك وجود بخار الماء وثاني أكسيد الكبريت وسحب رمل السيليكات.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، التي نشرت مؤخرا في مجلة نيتشر، عدم وجود غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة، على الكوكب. ووفقا للبروفيسور راي، توفر هذه الملاحظة رؤى مهمة حول ديناميكيات وكيمياء WASP-107b. يشير نقص الميثان إلى احتمال وجود جو داخلي دافئ، حيث أن درجة الحرارة المرتفعة داخل الكوكب تخلق تيارات الحمل الحراري التي تعطل توازن جزيئات الميثان.

والمثير للدهشة أن العلماء اكتشفوا أيضًا وجود ثاني أكسيد الكبريت، الذي يضفي رائحة أعواد الثقاب المحترقة، في الغلاف الجوي للكوكب WASP-107b. يتحدى هذا الاكتشاف النماذج السابقة التي تنبأت بغيابه، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى نماذج مناخية جديدة تأخذ في الاعتبار الخصائص الفريدة لهذا الكوكب الخارجي. ويوضح البروفيسور راي أن رقيق WASP-107b يسمح بتكوين ثاني أكسيد الكبريت في غلافه الجوي، مما يعيد تشكيل فهمنا لتكوين الكواكب وتطورها.

وقد لعب تلسكوب جيمس ويب الفضائي دورًا حاسمًا في هذه الاكتشافات، مما سمح للعلماء بالتوصيف العميق للأغلفة الجوية للكواكب الخارجية. ويؤكد البروفيسور راي أن هذا البحث يلقي ضوءًا جديدًا على نظامنا الشمسي ويوسع معرفتنا بأنظمة الكواكب بما يتجاوز نظامنا. وأعرب عن سعادته بإمكانيات الاكتشافات المستقبلية، مسلطًا الضوء على الإنجازات الرائعة التي حققها جيمس ويب، على الرغم من إطلاقه قبل عامين فقط.

يضيف هذا الإنجاز الأخير إلى القائمة المتزايدة من الاكتشافات المهمة التي تحققت بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي. في الشهر الماضي فقط، تم اكتشاف غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون على الكوكب الخارجي البعيد K2-18 b، مما زاد من الانبهار بهذه العوالم البعيدة وقدرتها على دعم الحياة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو كوكب خارج المجموعة الشمسية؟ الكوكب الخارجي هو كوكب يدور حول نجم خارج نظامنا الشمسي. ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟ تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو مرصد فضائي قوي أطلقته وكالة ناسا عام 2018 لمراقبة الكون في طيف الأشعة تحت الحمراء ودراسة الظواهر مثل الكواكب الخارجية وتكوين المجرات. ما سبب أهمية غياب الميثان؟ يشير غياب الميثان على الكوكب الخارجي WASP-107b إلى احتمال وجود جو داخلي دافئ، وهو ما له آثار مهمة لفهم ديناميكياته الداخلية واستقراره على المدى الطويل. ما أهمية اكتشاف ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي لكوكب الأرض؟ إن وجود ثاني أكسيد الكبريت يتحدى النماذج السابقة لتكوين الكواكب وتطورها. إن فهم تكوينها في الغلاف الجوي لـ WASP-107b يوفر رؤى جديدة حول عمليات تشكيل الكواكب الخارجية.