أول قمر صناعي إيرلندي ينطلق إلى الفضاء

بعد سنوات من العمل الجاد والتعاون، تستعد أيرلندا لدخول عالم الفضاء بإطلاق القمر الصناعي البحثي التعليمي الأيرلندي 1 (EIRSAT-1) في نوفمبر. يمثل هذا الحدث الرائد علامة بارزة في صناعة الفضاء في البلاد وهو شهادة على تفاني وخبرة الطلاب من جامعة كلية دبلن (UCD).

بتوجيه من البرنامج التعليمي لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، انطلق طلاب كلية دبلن الجامعية في رحلة لبناء القمر الصناعي الخاص بهم من خلال برنامج Fly Your Satellite! مبادرة. بدأ المشروع في عام 2017 عندما تم قبول اقتراحهم لتطوير CubeSat لعلم فلك أشعة جاما.

EIRSAT-1 هو قمر CubeSat مكون من وحدتين ومجهز بثلاث تجارب أو "حمولات". الحمولة الأساسية، GMOD، عبارة عن كاشف لأشعة جاما سيتعمق في دراسة انفجارات أشعة جاما، والتي تعد أقوى الانفجارات في الكون. بالإضافة إلى ذلك، يحمل القمر الصناعي حمولات ثانوية لأبحاث الطلاء الحراري وتطوير نظام التحكم في توجيه المركبات الفضائية.

كان التعاون بين UCD ووكالة الفضاء الأوروبية فعالاً في إكمال مشروع EIRSAT-1 بنجاح. إن خبرة الجامعة في علوم الفضاء والفيزياء الفلكية أكملت بشكل مثالي تجربة وكالة الفضاء الأوروبية في تطوير المركبات الفضائية الصغيرة واختبارها. على مدى السنوات الست الماضية، عمل الطلاب جنبًا إلى جنب مع خبراء وكالة الفضاء الأوروبية، في تصميم وبناء واختبار القمر الصناعي في مرافق وكالة الفضاء الأوروبية في بلجيكا ومواقع أخرى.

ومع ذلك، فإن الرحلة لا تنتهي ببناء القمر الصناعي. يطير القمر الصناعي الخاص بك! يهدف البرنامج إلى تعريف الطلاب بدورة الحياة الكاملة للمهمة الفضائية. ولذلك، تلقى الطلاب تدريباً على اتصالات المركبات الفضائية وإجراءات العمليات في مراكز التدريب التابعة لأكاديمية وكالة الفضاء الأوروبية. كما قاموا بإنشاء بنية تحتية فضائية حيوية في كلية دبلن الجامعية، بما في ذلك غرفة الأبحاث ومراقبة المهمة، حيث سيتدرب الطلاب المستقبليون على تشغيل EIRSAT-1 بمجرد وصوله إلى المدار.

لا يعتبر EIRSAT-1 إنجازاً رائعاً لتعليم الفضاء في أيرلندا فحسب، بل إنه يشكل أيضاً تحديات تنظيمية فريدة من نوعها. عملت وكالة الفضاء الأوروبية بشكل وثيق مع السلطات الأيرلندية لإنشاء EIRSAT-1 بشكل قانوني كأول قمر صناعي في أيرلندا. يُظهر هذا التعاون والدعم التزام وكالة الفضاء الأوروبية بتعزيز نمو قطاع الفضاء في مختلف البلدان.

وبينما يبدأ القمر الصناعي رحلته إلى قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، تملأ الإثارة والفخر قلوب جميع المشاركين. ومن المقرر أن يتم الإطلاق في 29 نوفمبر، وسيكون طلاب كلية دبلن الجامعية على استعداد لإظهار مهاراتهم الهندسية من خلال تشغيل EIRSAT-1 كفريق مناسب لمراقبة المهمة.

أسئلة وأجوبة:

1. ما هو إيرسات-1؟

EIRSAT-1 هو أول قمر صناعي إيرلندي، قام بتطويره طلاب من جامعة كلية دبلن بتوجيه من برنامج التعليم التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

2. ما هو الغرض من القمر الصناعي إيرسات-1؟

سيقوم القمر الصناعي EIRSAT-1 بإجراء عمليات فلكية لأشعة جاما ودراسة انفجارات أشعة جاما، وهي الانفجارات الأكثر سطوعًا في الكون. كما أنها تحمل حمولات ثانوية لأبحاث الطلاء الحراري وتطوير نظام التحكم في توجيه المركبات الفضائية.

3. كيف تعاونت UCD وESA في هذا المشروع؟

تجتمع خبرة كلية دبلن الجامعية في علوم الفضاء والفيزياء الفلكية مع خبرة وكالة الفضاء الأوروبية في تطوير واختبار المركبات الفضائية الصغيرة. وعلى مدى السنوات الست الماضية، عمل الطلاب جنبًا إلى جنب مع خبراء وكالة الفضاء الأوروبية لتصميم القمر الصناعي وبنائه واختباره.

4. ما هي التحديات التي واجهها المشروع؟

يتطلب إنشاء EIRSAT-1 كأول قمر صناعي في أيرلندا تعاونًا وثيقًا بين وكالة الفضاء الأوروبية والسلطات الأيرلندية للتغلب على التحديات التنظيمية الفريدة.

5. ما هي أهمية EIRSAT-1 بالنسبة لإيرلندا؟

يمثل EIRSAT-1 دخول أيرلندا إلى صناعة الفضاء ويظهر التزام الدولة بالتعليم الفضائي وبناء القدرات. إنه معلم رئيسي ومصدر فخر للفريق التعليمي المشارك في المشروع.