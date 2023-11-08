قفزة أيرلندا الناجحة إلى الحدود النهائية

لقد صنعت أيرلندا التاريخ من خلال الشروع في رحلتها الأولى إلى الفضاء. من المقرر أن تطلق البلاد أول قمر صناعي لها على الإطلاق، EIRSAT-1 (القمر الصناعي البحثي التعليمي الأيرلندي 1)، بحلول نهاية الشهر، مما يمثل إنجازًا كبيرًا للعلماء الأيرلنديين. كان التحضير للإطلاق جاريًا منذ عام 2017 عندما بدأ علماء كلية دبلن الجامعية العمل في هذا المشروع الرائد.

وسيقوم القمر الصناعي، الملقب بـ "سبودنيك"، بإجراء ثلاث تجارب بمجرد وصوله إلى الفضاء. تم تعزيز الجهود المبذولة لجعل هذه المهمة ممكنة من قبل تاويستش ليو فارادكار، الذي وقع اتفاقيات مهمة مع وكالة الفضاء الأوروبية العام الماضي لتسهيل الإطلاق. "لم يكن لدى أيرلندا قمر صناعي من قبل. نحن متحمسون للغاية للوصول إلى هذا الإنجاز المهم في التسليم، والذي يعد بمثابة تقدير للعمل الجاد الذي قام به الفريق، ودعم الجامعة والحكومة الأيرلندية والصناعة الأيرلندية،" أعربت البروفيسور لورين هانلون من مركز أبحاث الفضاء التابع لكلية جامعة دبلن.

يجري الآن العد التنازلي النهائي للإطلاق، حيث يستعد الفريق للحدث المهم في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر أن يتوجه EIRSAT-1، بعد انطلاقه من الشواطئ الأيرلندية، إلى قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا، حيث سيتم إطلاقه إلى مداره في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 1.5 مليون يورو، وتقوم وكالة الفضاء الأوروبية بتمويل عملية الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، قدم مجلس البحوث الأيرلندي، ومؤسسة العلوم الأيرلندية، ووزارة المشاريع الدعم المالي. يعد EIRSAT-1 جزءًا من مبادرة Fly Your Satellite التابعة لأكاديمية ESA المرموقة، والتي تزود الطلاب بالتدريب والإرشاد من خبراء الفضاء والتوجيه العملي في جميع أنحاء مشروع القمر الصناعي.

يمثل إطلاق أول قمر صناعي في أيرلندا علامة فارقة هامة للمجتمع العلمي في البلاد ويظهر التزامها بتعزيز استكشاف الفضاء والبحث فيه. من خلال المغامرة في الحدود النهائية، رسخت أيرلندا وجودها بقوة في سباق الفضاء وبشرت بعصر جديد من الإمكانيات للأمة.

أسئلة وأجوبة

ما هو اسم أول قمر صناعي في أيرلندا؟

يُطلق على أول قمر صناعي في أيرلندا اسم EIRSAT-1 (القمر الصناعي للبحوث التعليمية الأيرلندية 1)، والمعروف باسم "سبودنيك" من قبل فريق المشروع.

من قام بتمويل إطلاق القمر الصناعي؟

قامت وكالة الفضاء الأوروبية بتمويل إطلاق القمر الصناعي، في حين قدم مجلس البحوث الأيرلندي، ومؤسسة العلوم الأيرلندية، ووزارة المشاريع الدعم المالي.

ما هي التجارب التي سيجريها القمر الصناعي في الفضاء؟

ومن المقرر أن يجري EIRSAT-1 ثلاث تجارب في الفضاء، على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل المحددة لهذه التجارب.

ما هي المبادرة التي يعد EIRSAT-1 جزءًا منها؟

يعد EIRSAT-1 جزءًا من مبادرة Fly Your Satellite التابعة لأكاديمية ESA، والتي تهدف إلى تقديم التدريب والإرشاد والخبرة العملية للطلاب على المستوى الجامعي في مشروع قمر صناعي احترافي.