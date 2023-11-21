تتيح تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية الجديدة مراقبة البلاعم في الوقت الفعلي أثناء عملها

طور علماء ولاية بنسلفانيا طريقة مبتكرة تعتمد على الفقاعات والتي تمكن من المراقبة في الوقت الحقيقي للخلايا البلعمية، وهي نوع أساسي من الخلايا المناعية، داخل أنسجة الثدييات باستخدام تكنولوجيا التصوير بالموجات فوق الصوتية. تلعب البلاعم دورًا حاسمًا في نظام المناعة لدينا، حيث تسد الفجوة بين المناعة الفطرية والتكيفية وتساعد في وظائف مثل مكافحة العدوى وتعزيز تجديد الأنسجة. ومع ذلك، حتى الآن، كان تصور أنشطتهم داخل الجسم أمرًا صعبًا.

تقليديًا، فشل التصوير بالموجات فوق الصوتية في التمييز بين الخلايا البلعمية والخلايا الأخرى، لأنها تتصرف بشكل مشابه. للتغلب على هذا القيد، ابتكر الباحثون في ولاية بنسلفانيا عامل تباين باستخدام المستحلبات النانوية، وهي عبارة عن قطرات زيت صغيرة تعكس الموجات الصوتية بالموجات فوق الصوتية بكفاءة. تم إدخال هذه المستحلبات النانوية إلى الخلايا البلعمية، التي استوعبتها. عند تعريضها للموجات فوق الصوتية، خضعت القطرات لتغيير طوري، لتشكل فقاعات غاز توفر تباين الصورة اللازم لتمييز البلاعم عن الخلايا المحيطة.

وفي تجربة إثبات المفهوم باستخدام عينات من أنسجة الخنازير، نجح الفريق في تصور الخلايا البلعمية في الوقت الفعلي. يمكن لتقنية التصوير المتقدمة هذه أن تعزز فهمنا لكيفية عمل الجهاز المناعي وكيفية تطور الأمراض، فضلاً عن المساعدة في تطوير علاجات أكثر فعالية تعتمد على الخلايا.

قد تمتد التطبيقات المستقبلية لهذه التكنولوجيا إلى ما هو أبعد من الخلايا البلعمية لتشمل أنواعًا أخرى من الخلايا المناعية ومراقبة تراكم البلاك في الشرايين. ويهدف الباحثون أيضًا إلى التعاون مع الباحثين في علم المناعة المهتمين باستخدام هذه التقنية في دراساتهم.

تحمل طريقة التصوير بالموجات فوق الصوتية الجديدة هذه وعدًا كبيرًا في إطلاق الإمكانات الكاملة لعلاجات البلاعم لمختلف الحالات الصحية، بما في ذلك السرطان واضطرابات المناعة الذاتية والالتهابات وتلف الأنسجة. من خلال توفير عرض في الوقت الحقيقي للأنشطة الخلوية داخل الجسم، يمكن للباحثين الحصول على رؤى قيمة حول تطور المرض وآليات الشفاء، مما يؤدي إلى استراتيجيات علاج أكثر فعالية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي الضامة؟

البلاعم هي نوع من الخلايا المناعية التي تلعب دورًا حاسمًا في وظائف الجهاز المناعي المختلفة، بما في ذلك اكتشاف مسببات الأمراض والقضاء عليها، وتعزيز التئام الجروح، وتنظيم الاستجابات المناعية.

ما هي أهمية تصور البلاعم في الوقت الحقيقي؟

يسمح التصور الفوري للخلايا البلعمية للباحثين بمراقبة أنشطتها داخل الجسم، مما يوفر نظرة ثاقبة حول تطور المرض وآليات الشفاء. يمكن أن تساهم هذه المعلومات في تطوير علاجات أكثر فعالية لحالات مثل السرطان، واضطرابات المناعة الذاتية، والالتهابات، وتلف الأنسجة.

كيف تعمل تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية الجديدة؟

تتضمن هذه التقنية إدخال مستحلبات نانوية، وهي قطرات زيت صغيرة، إلى الخلايا البلعمية. وتحت الموجات فوق الصوتية، تخضع هذه القطرات لتغير طوري، لتشكل فقاعات غازية يمكن اكتشافها وتمييزها عن الخلايا المحيطة، مما يتيح مراقبة الخلايا البلعمية في أنسجة الثدييات في الوقت الفعلي.

ما هي التطبيقات المستقبلية لهذه التكنولوجيا؟

ويخطط الباحثون لاستكشاف استخدام هذه التقنية لتصور أنواع أخرى من الخلايا المناعية داخل جسم الإنسان ومراقبة تراكم اللويحات في الشرايين. كما أنهم منفتحون للتعاون مع الباحثين في علم المناعة المهتمين باستخدام طريقة التصوير هذه في دراساتهم.