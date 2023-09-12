التحليل الأمثل لبيانات scRNA-Seq لاستعادة أنواع الخلايا المفقودة والتعبير الجيني

بالتعاون بين مختبر يوكي أوكا التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ومختبر آلان هيرمان بول في المركز الطبي الجنوبي الغربي بجامعة تكساس، طور الباحثون تقنية تحليل مُحسّنة لبيانات تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) للخلية الواحدة (scRNA-seq). تهدف هذه التقنية إلى استعادة أنواع الخلايا المفقودة ومعلومات التعبير الجيني التي يتم التخلص منها عادةً أثناء التحليل. تتناول الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Methods، مسألة أنواع الخلايا المفقودة من scRNA-seq والتعبير الجيني الذي يجب أن يكون موجودًا.

يعد تحديد أنواع الخلايا المختلفة أمرًا بالغ الأهمية لفهم وظائف الجسم المختلفة ودراسة الأمراض. على سبيل المثال، يبحث الباحثون عن أنواع الخلايا المرتبطة بأمراض مثل مرض باركنسون. يعد التحديد الدقيق لأنواع الخلايا المشاركة في مثل هذه العمليات أمرًا ضروريًا.

قام فريق البحث بتحسين تحليل بيانات scRNA-seq الموجودة من خلال تحسين خطوة رئيسية في عملية التحليل. يتيح هذا التحسين تحديد مئات أو حتى آلاف الجينات لمجموعات البيانات الفردية. ومن خلال جعل تحليل scRNA-seq أكثر حساسية وشمولاً، يمكن للباحثين تعزيز فهمهم للعمليات البيولوجية الغنية والمعقدة التي تحدث داخل الخلايا.

التعبير الجيني هو جانب أساسي من الوظائف الخلوية. في حين أن الخلايا تشترك في نفس المخطط الجيني، إلا أنه يتم التعبير عن مجموعة فرعية فقط من الجينات في خلية معينة في أي وقت. هذا الاختلاف في التعبير الجيني يؤدي إلى ظهور أنواع مختلفة من الخلايا. على سبيل القياس، تخيل مكتبة يتم فيها فرز الكتب إلى أقسام مختلفة. لبناء طائرة، ما عليك سوى الاطلاع على كتب الطيران والميكانيكا. وبالمثل، تحتوي الخلايا على "مكتبة" الجينات بأكملها، ولكن يتم تنشيط الجينات ذات الصلة بوظائفها المتخصصة فقط.

يعد scRNA-seq تقنية قوية لتحديد أنواع الخلايا عن طريق وضع علامة على المعلومات الجينية المعبر عنها داخل الخلايا. ومع ذلك، فإن بعض بيانات تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA)، التي تمثل الجينات المعبر عنها، غالبًا ما تم استبعادها من تقديرات التعبير الجيني. ووجدت الدراسة أن هذا يرجع إلى مشكلات تتعلق بالنسخة المرجعية، والتي يستخدمها الباحثون لرسم خريطة لبيانات التسلسل. إذا كان التعليق التوضيحي للنسخة ضعيفًا أو كان هناك تداخل بين نسخ الجينات، فقد يتم إعاقة اكتشاف آلاف الجينات.

تتمتع تقنية التحليل المُحسّنة هذه لبيانات scRNA-seq بالقدرة على الكشف عن أنواع الخلايا المفقودة ومعلومات التعبير الجيني الضرورية لفهم العمليات الخلوية ودراسة الأمراض. من خلال تحسين حساسية وشمولية تحليل scRNA-seq، يمكن للباحثين الحصول على رؤى قيمة حول تنوع وتعقيد أنواع الخلايا ووظائفها.

مصادر:

قراءة الجينات المفقودة والتسلسل في تجارب RNA-seq أحادية الخلية. الائتمان: طرق الطبيعة (2023). دوى: 10.1038/s41592-023-02003-ث