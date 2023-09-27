التحقيق في تطور بقايا اندماج القزم الأبيض المزدوج الأكسجين والنيون

تمت دراسة تطور بقايا ما بعد الاندماج الناتجة عن اندماج الأقزام البيضاء المزدوجة الأكسجين والنيون من قبل مجموعة بحثية بقيادة الأستاذ المساعد وو تشينغ يوان من مراصد يونان التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم. وتستكشف الدراسة، المنشورة في مجلة الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، تأثير الخلط الحدودي للحمل الحراري على المصير النهائي لهذه البقايا.

تعتبر الثنائيات القزمة البيضاء المزدوجة، والتي يمكن أن تندمج بسبب إشعاع موجة الجاذبية، مصادر مهمة لموجات الجاذبية في مجرتنا. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط النجوم الأكبر حجمًا بالمستعرات الأعظمية من النوع Ia، والمستعرات الأعظم التي تلتقط الإلكترون، والنجوم النابضة بالميلي ثانية. ومع ذلك، فإن النتائج التطورية للاندماجات التي تنطوي على أقزام بيضاء مزدوجة الأكسجين والنيون لا تزال غير واضحة.

قام فريق البحث ببناء نماذج للتحقيق في تطور عمليات الاندماج هذه، واكتشفوا أن بقايا الاندماج يمكن أن تؤدي إلى انتشار لهب O/Ne داخليًا مباشرة بعد الاندماج. ستتطور هذه البقية بعد ذلك نحو المرحلة العملاقة، مع تأثير عملية الخلط الحدودي للحمل الحراري على النتائج التطورية.

إذا لم تؤثر عملية الخلط على اللهب، فسوف يصل إلى المركز خلال 20 عامًا، مما يؤدي إلى انهيار المستعر الأعظم ذو النواة الحديدية. من ناحية أخرى، إذا منعت عملية الخلط اللهب من الوصول إلى المركز، فإن المصير النهائي للبقايا سيكون قزمًا أبيض من نوع ONeFe من خلال مستعر أعظم يلتقط الإلكترونات.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين وجدوا أن عملية فقدان كتلة الرياح ودورانها لهما تأثير ضئيل على التطور والمصير النهائي للبقايا بسبب عمرها القصير.

تلقي هذه الدراسة الضوء على التطور المعقد لاندماج القزم الأبيض المزدوج الأكسجين والنيون، وتساهم في فهمنا للفيزياء الفلكية النجمية. سيوفر المزيد من البحث في هذا المجال رؤى قيمة حول تكوين ومصير الأجرام السماوية في عالمنا.

المصدر

– تشينغيوان وو وآخرون، تطور بقايا اندماج الأكسجين المزدوج والقزم الأبيض النيون، الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية (2023). دوى: 10.1093/منراس/ستاد2636