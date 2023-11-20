Blazars: كشف أسرار النيوترينوات عالية الطاقة

لقد أسرت البلازارات، وهي نوع من النوى المجرية النشطة المعروفة باسم النجوم الزائفة، الباحثين لسنوات بتوهجات أشعة جاما المثيرة للإعجاب. والآن، أجرى فريق بحث دولي تحليلًا إحصائيًا شاملاً لتسليط الضوء على العلاقة بين هذه التوهجات وانبعاثات النيوترينو عالية الطاقة. بقيادة البروفيسور كينجي يوشيدا من قسم نظم المعلومات الإلكترونية في معهد شيبورا للتكنولوجيا في اليابان، تقدم النتائج التي توصل إليها الفريق رؤى مثيرة للاهتمام حول العلاقة المعقدة بين البلازارات وتدفق النيوترينو.

تتميز Blazars عن غيرها من النجوم الزائفة بقدرتها الفريدة على إطلاق التوهجات مباشرة نحو الأرض. تطلق هذه الأحداث المتفجرة أشعة كونية عالية الطاقة، تندفع من قلب هذه المجرات في نفاثات تمتد لمسافات شاسعة. وداخل هذه الأشعة الكونية، تؤدي التفاعلات مع الفوتونات إلى ظهور جسيمات دون ذرية تسمى النيوترينوات.

يعتقد العلماء بقوة أن توهجات أشعة جاما المنبعثة من البلازارات ترتبط ارتباطًا وثيقًا باكتشاف النيوترينوات في السماء. اكتسبت هذه النظرية الدعم في عام 2017 عندما رصد كاشف النيوترينو في القطب الجنوبي المعروف باسم "IceCube" حدث نيوترينو عالي الطاقة تزامن في التوقيت والموقع مع توهج ضخم يسمى TXS 0506+056. أثار هذا الاكتشاف احتمال أن تنتج مجموعة من البلازارات نيوترينوات عالية الطاقة أثناء التوهجات. ومع ذلك، فإن العلاقة الدقيقة بين نشاط التوهج اللامع وانبعاث النيوترينو تظل لغزًا يحتاج إلى مزيد من الاستكشاف.

وفي دراستهم، قام فريق البحث الدولي بفحص إجمالي 145 متوهجًا. من بينها، تم استخلاص 144 من قائمة المصادر المراقبة لتلسكوب فيرمي كبير المساحة، بما في ذلك المتوهج البارز TXS 0506+056. لفهم مساهمة توهجات أشعة جاما في انبعاث النيوترينو، قام الباحثون ببناء منحنيات ضوئية أسبوعية، تمثل متوسط ​​تدفق أشعة جاما لكل بلزار. ومن خلال استخدام خوارزمية بايزي، تمكنوا من تحديد دورة عمل التوهج (النسبة المئوية للوقت الذي يقضيه البلازار في حالة التوهج) وجزء الطاقة المقابل لكل توهج.

من خلال تحليلهم، اكتشف الفريق اتجاهًا واضحًا: كانت المتوهجات ذات دورات عمل التوهج وأجزاء الطاقة المنخفضة أكثر انتشارًا في عينتهم. عرضت هذه المعلمات توزيعات تشبه قانون القوة، مما يدل على وجود علاقة قوية بينهما. علاوة على ذلك، حدد الباحثون تباينًا كبيرًا في دورات عمل الشعلات بين الأنواع المختلفة من الشعلات.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق قام أيضًا بتقييم تدفق طاقة النيوترينو لكل توهج لأشعة جاما، وذلك باستخدام علاقة قياس تأخذ في الاعتبار سطوع النيوترينو وأشعة جاما. ومن خلال مقارنة تنبؤاتهم بحساسية IceCube المتكاملة مع الزمن، تمكن الباحثون من وضع حدود عليا لمساهمات التوهجات في تدفق النيوترينو المنتشر الخواص.

ومن خلال تسليط الضوء على أهمية عملهم، أكد البروفيسور يوشيدا على قدرته على تعزيز المعرفة العلمية فيما يتعلق بأصل النيوترينوات الفيزيائية الفلكية. ومع مزيد من الملاحظات وتطبيق طريقتهم، يأمل الباحثون في كشف الألغاز المحيطة بالبلازارات ودورها في إنتاج النيوترينوات عالية الطاقة.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هي البلازار؟

البلازارات هي نوع من النوى المجرية النشطة المعروفة باسم النجوم الزائفة. وما يميزها هو قدرتها على إطلاق مشاعل موجهة نحو الأرض.

س: ما هي النيوترينوات؟

النيوترينوات هي جسيمات دون ذرية لا تمتلك أي شحنة كهربائية وتتفاعل بشكل ضعيف مع المادة. ويمكن إنتاجها من خلال تفاعلات الأشعة الكونية في الأحداث الفيزيائية الفلكية عالية الطاقة مثل التوهجات البلازارية.

س: كيف ترتبط توهجات أشعة جاما المنبعثة من البلازارات بالنيوترينوات عالية الطاقة؟

يعتقد العلماء أن توهجات أشعة جاما المنبعثة من البلازارات قد تكون الأحداث الرئيسية المسؤولة عن اكتشاف النيوترينوات عالية الطاقة في السماء. إن توقيت وموضع حدث النيوترينو عالي الطاقة الذي اكتشفه IceCube يتماشى مع التوهج المتوهج، مما يشير إلى وجود علاقة بين الظاهرتين.

س: ماذا اكتشف فريق البحث؟

ووجد فريق البحث أن المتوهجات ذات دورات تشغيل التوهج وأجزاء الطاقة المنخفضة كانت أكثر شيوعًا في عينتهم. كما حددوا أيضًا اختلافًا كبيرًا في دورات عمل التوهج بين الأنواع المختلفة من التوهجات. بالإضافة إلى ذلك، فقد وضعوا حدودًا عليا لمساهمات التوهجات في تدفق النيوترينو المنتشر الخواص.

(المصدر: مجلة الفيزياء الفلكية)