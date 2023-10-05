أهمية ملاحظات الغلاف الجوي في فهم ExoVenuses وExoEarths

قطعت مهمة القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) خطوات كبيرة في اكتشاف الكواكب الأرضية في منطقة الزهرة (VZ) التي تدور حول النجوم المضيفة الساطعة. لفهم التاريخ التطوري والظروف الصالحة للسكن لهذه الكواكب، تلعب الملاحظات الجوية دورًا حاسمًا. ومع ذلك، فإن التمييز بين أطياف انتقال الكواكب الخارجية الشبيهة بالزهرة والكواكب الخارجية الشبيهة بالأرض قد يكون أمرًا صعبًا، مما يحد من معرفتنا بالكواكب الخارجية.

في دراسة حديثة، قام الباحثون بالتحقيق في الاختلافات في انتقال العدوى بين الكواكب الخارجية الافتراضية وكائنات الزهرة الخارجية بمستويات مختلفة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي (CO2). ركزت الدراسة على الكواكب الخارجية والزهرية التي تدور حول TRAPPIST-1 على حدود الدفيئة الجامحة.

لمحاكاة هذه الملاحظات، استخدم الباحثون تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) ومطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSpec) لعمليات رصد العبور PRISM. قاموا بفحص أطياف الإرسال لكلا مجموعتي الكواكب بين 0.6-5.2 ميكرومتر وقاموا بتقييم إمكانية اكتشاف ميزات الامتصاص الرئيسية.

أظهرت النتائج أن الكواكب الخارجية أظهرت العديد من سمات الميثان الكبيرة (CH4)، والتي يمكن اكتشافها في أقل من 6 عمليات عبور. كانت الميزة المثالية للتمييز بين الكواكب الخارجية والأزهار الخارجية هي ميزة CH4 عند 3.4 ميكرومتر، حيث يمكن اكتشافها بسهولة ولا تتداخل مع ميزات ثاني أكسيد الكربون. من ناحية أخرى، فإن خاصية ثاني أكسيد الكبريت (SO2) عند 2 ميكرومتر كانت بمثابة أفضل مؤشر على وجود خارج الزهرة. ومع ذلك، فإن إمكانية اكتشافه كانت تعتمد على انخفاض وفرة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول الاختلافات المحتملة في أطياف الإرسال بين الكواكب الخارجية والزهرة الخارجية. وهو يسلط الضوء على أهمية التوصيف الدقيق للأغلفة الجوية للكواكب الخارجية، خاصة بالنسبة للكواكب التي يحتمل أن تكون صالحة للحياة. يمكن أن يكون فهم ميزات الامتصاص المختلفة في هذه الأغلفة الجوية أمرًا أساسيًا في تحديد ما إذا كان الكوكب أكثر شبهاً بالأرض أو بالزهرة.

في نهاية المطاف، تساهم مثل هذه الدراسات في فهمنا الشامل للكواكب الخارجية وقابليتها للسكن. من خلال استكشاف أطياف الإرسال وتكوين أغلفتها الجوية، نكتسب نظرة ثاقبة للمسارات التطورية والاختلافات بين مناخات كوكب الزهرة والأرض. تساعدنا هذه المعرفة في بحثنا عن عوالم أخرى صالحة للسكن خارج نظامنا الشمسي.

مصادر:

- أوستبيرج، كولبي وآخرون. "ملفات تعريف TP للأغلفة الجوية الخارجية الستة."

– مقبول للنشر في AJ, arXiv:2310.01527 [astro-ph.EP]

– تاريخ التقديم من كولبي أوستبرغ