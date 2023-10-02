الكشف عن التغيرات اللاجينية في الشيخوخة باستخدام مثيلة الحمض النووي

الشيخوخة هي عملية طبيعية تتميز بالتدهور التدريجي في وظائف الأعضاء، مما يؤدي إلى زيادة التعرض للأمراض المختلفة. بينما يمكننا أن نلاحظ ونشعر بآثار الشيخوخة، فقد أظهرت الأبحاث أنها تحدث أيضًا على المستوى الجزيئي. تلعب التعديلات اللاجينية، مثل مثيلة الحمض النووي، وتعديل الهيستون، والحمض النووي الريبي غير المشفر، دورًا مهمًا في تطور الشيخوخة [1].

في مجال تكنولوجيا طول العمر، طور العلماء ساعات لاجينية للحمض النووي تستخدم المؤشرات الحيوية القائمة على المثيلة للتنبؤ بالعمر البيولوجي للأفراد والأعضاء والخلايا. تعتمد هذه الساعات على مجموعات من CpGs (تسلسلات النيوكليوتيدات التي يمكن ميثليتها) والخوارزميات الرياضية لإجراء هذه التنبؤات. ومع ذلك، فإن الساعات الحالية لا تفحص سوى جزء صغير من الحمض النووي وتوفر معلومات محدودة حول التغيرات الشاملة في مثيلة الحمض النووي أثناء الشيخوخة [1].

تهدف دراسة حديثة نشرت في مجلة Aging Cell إلى معالجة هذه القيود باستخدام تسلسل ثنائي كبريتيت الجينوم الكامل، وهي تقنية تسمح بإجراء تحليل شامل لمثيلة الحمض النووي عبر الجينوم بأكمله. قام الباحثون بتحليل نوعين مختلفين من الخلايا، الخلايا الوحيدة والخلايا العضلية، والتي لها علاقات متناقضة مع معدل دوران الخلايا. تتمتع الخلايا الوحيدة بعمر أقصر وتتجدد بسرعة، بينما تعيش الخلايا العضلية لفترة أطول [2].

حددت الدراسة 6,780 موقعًا من CpG الميثيلية التفاضلية المرتبطة بالشيخوخة في الخلايا العضلية و29,492 في الخلايا الوحيدة. تم العثور على معظم مواقع CpG المرتبطة بالعمر داخل الجينات في كلا النوعين من الخلايا. كشف تحليل المسار أن تغيرات المثيلة المرتبطة بالشيخوخة أثرت على مسارات مثل Notch وROBO وMECP2 وRUNX في كل من الخلايا الوحيدة والخلايا العضلية. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أيضًا أن المسارات العصبية تشارك في عملية الشيخوخة [2].

ولاحظ الباحثون أيضًا أن التغيرات في أنماط المثيلة في الخلايا العضلية بلغت ذروتها في سن 52 و62 عامًا، بينما في الخلايا الوحيدة، تراوحت أعمار الذروة بين 33 و37-42 عامًا. وقد حددوا مناطق محددة مرتبطة بالشيخوخة في كلا النوعين من الخلايا، مع تسليط الضوء على المناطق الجينومية التي حدثت فيها تغيرات المثيلة المرتبطة بالعمر [2].

وكشفت الدراسة أيضًا عن الإفراط في تمثيل بعض الوحدات البيولوجية المرتبطة بالشيخوخة. في الخلايا العضلية، تضمنت هذه الوحدات إشارات بوساطة cAMP، وترجمة البروتين، وتقلص العضلات، بينما في الخلايا الوحيدة، شملت البلعمة، واستقلاب النوكليوتيدات، وتنظيم تكوين الحمض النووي، وهجرة الخلايا، والتصاق الخلايا الخلوية. توفر هذه النتائج نظرة ثاقبة قيمة للمسارات والعمليات التي تتأثر بتغيرات مثيلة الحمض النووي المرتبطة بالشيخوخة [2].

في حين أن هذا البحث يسلط الضوء على التغيرات اللاجينية التي تحدث أثناء الشيخوخة، إلا أنه لا يزال في مراحله المبكرة. من الضروري إجراء مزيد من التطوير لتعزيز إمكاناتها كبديل لساعات الشيخوخة الحالية التي تعتمد على تحليل المثيلة القائم على المصفوفة الدقيقة. ومع ذلك، تمثل هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم التفاعل المعقد بين عمليتي الإبيجينوم والشيخوخة [1] [2].

مصادر:

[1] هنداوي - "التعديلات اللاجينية في الشيخوخة وتأثيرها على طول العمر والمرض" [2] خلية الشيخوخة - "يكشف توقيع الميثيلوم غير المتحيز المرتبط بالشيخوخة على مستوى الجينوم لأنواع الأنسجة البشرية عن تأثيرات مهمة للعمر الزمني على نقص مثيلة جزيرة CpG. في العضلات"