ضفادع القصب الأسترالية: الضفادع الصغيرة آكلة لحوم البشر تسرع التطور

تواجه ضفادع القصب في أستراليا تهديدًا خطيرًا من نوعها، وهي الضفادع الصغيرة آكلة لحوم البشر. غالبًا ما تستهلك هذه الضفادع الصغيرة صغارها، مما يدفعها إلى التطور بمعدل أسرع. ومع ذلك، فإن هذا النمو المتسارع يأتي بتكلفة.

تم إدخال ضفادع القصب إلى أستراليا في عام 1935 للسيطرة على خنافس القصب. وبدلاً من ذلك، أصبحت الضفادع من الأنواع الغازية، حيث تتكاثر بشكل خارج عن السيطرة وتشكل تهديدًا للنظام البيئي. كما أن سمية هذه الضفادع تعرض الجرابيات آكلة اللحوم المحلية للخطر.

في حين يبلغ طول ضفادع القصب البالغة حوالي 25 سم (10 بوصات)، فإن الضفادع الصغيرة هي التي تظهر سلوك أكل لحوم البشر، وتستهلك نوعها الخاص. هذا السلوك شائع في أنواع الضفادع والضفادع، وعادة ما يحدث عندما تكون الموارد شحيحة. ومع ذلك، تظهر ضفادع القصب الأسترالية هذا السلوك بشكل متكرر.

في تجربة أجرتها عالمة الأحياء في الأنواع الغازية جاينا ديفور وزملاؤها، وجدوا أن الضفادع الصغيرة الأسترالية كانت أكثر عرضة لأكل لحوم البشر بمقدار 2.6 مرة مقارنة بالشراغيف غير الأسترالية. وكشفت تجربة أخرى أن الضفادع الصغيرة الأسترالية كانت تنجذب إلى الصغار أكثر بـ 30 مرة من الضفادع الصغيرة الأخرى.

تتطور الفراخ الصغيرة في أستراليا بوتيرة أسرع من نظيراتها في أي مكان آخر. في حين أن هذا التطور المتسارع يزيد من فرص بقائها على قيد الحياة، فإنه يتركها أقل تطورًا من ضفادع القصب غير الأسترالية في مراحل الشرغوف والنضج في حياتها.

لقد تطورت هذه الصغار لتسريع تطورها عندما تشعر بوجود الضفادع الصغيرة الأخرى، مما يشير إلى المنافسة واحتمال أكل لحوم البشر. يسمح لهم هذا التكيف التطوري بتقليل مدة مرحلتهم الضعيفة.

يمكن اعتبار أكل لحوم البشر بين ضفادع القصب شكلاً من أشكال السيطرة على السكان، لأنه يقضي على المنافسة على الموارد المحدودة في البركة. كما يوضح أيضًا السرعة الرائعة التي يمكن أن يحدث بها التطور. لقد تطورت ضفادع القصب الأسترالية بشكل ملحوظ منذ إدخالها إلى القارة.

يضيف هذا البحث إلى فهمنا للديناميكيات المعقدة للأنواع الغازية وتأثيرها على النظم البيئية المحلية. تم نشر الدراسة في PNAS وتسلط الضوء على سباق التسلح التطوري المستمر بين مرحلة الشرغوف آكل لحوم البشر ومراحل البيض الضعيفة والفقس في الموائل الغازية.

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