آلات هيوستن البديهية تستعد للهبوط التاريخي على سطح القمر

تستعد شركة Intuitive Machines الناشئة في مجال الفضاء، ومقرها هيوستن، لمهمة IM-1 القمرية المرتقبة، والتي من المقرر إطلاقها في أوائل عام 2024. والهدف من هذه المهمة هو وضع مركبة الهبوط Nova-C على حافة فوهة بركان Malapert A بالقرب من الجنوب. قطب القمر، مما يمثل أول محاولة للشركة للهبوط على سطح القمر كجزء من مبادرة خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابعة لناسا.

كان من المقرر في البداية أن يتم إطلاق مهمة IM-2023 في نوفمبر 1، ولكن كان لا بد من تأجيل إطلاق مهمة IM-12 بسبب التحديات الفنية واللوجستية. ومع ذلك، فإن الانتظار سيكون يستحق العناء بينما يستعد الفريق لصنع التاريخ. تم الآن ضبط نافذة الإطلاق على عدة أيام مع SpaceX، بدءًا من 2024 يناير XNUMX.

تُعد مركبة الهبوط Nova-C، التي تشبه أسطوانة سداسية بحجم شاحنة، إنجازًا هندسيًا مثيرًا للإعجاب. يبلغ ارتفاع المركبة 4.0 أمتار وعرضها 1.57 مترًا، مع ستة أرجل هبوط لتحقيق الاستقرار، وتزن المركبة حوالي طنين وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 100 كجم من الحمولة إلى سطح القمر.

وفي معرض حديثه عن الإطلاق المرتقب، أعرب ستيف ألتيموس، المؤسس المشارك والرئيس والمدير التنفيذي لشركة Intuitive Machines، عن حماس الشركة واعترف بالتحديات التي تواجهها البعثات القمرية. وأكد أنه من المتوقع إجراء تعديلات على الجدول الزمني كجزء من الاستكشاف الرائد للقمر وشدد على أهمية الحصول على الموافقات اللازمة للطيران.

ستحمل مهمة IM-1 مجموعة من الحمولات العلمية، بما في ذلك مصفوفة عاكس الليزر الرجعية (LRA)، ودوبلر ليدار الملاحي للسرعة الدقيقة واستشعار المدى (NDL)، وعارض الملاحة Lunar Node 1 (LN-1)، وكاميرات ستيريو لدراسات سطح عمود القمر (SCALPSS)، ومراقبة الموجات الراديوية على سطح القمر للغلاف الإلكتروني الضوئي (ROLSES).

ومن خلال إيصال هذه الحمولات إلى القطب الجنوبي للقمر، حيث تم تحديد موارد مائية كبيرة، ستساهم شركة Intuitive Machines ووكالة ناسا في استكشاف القمر والتحضير للمهام البشرية المستقبلية. تمهد هذه المهمة الطريق لـ Artemis 3، وهو هبوط مأهول من المقرر أن يتم في موعد لا يتجاوز عام 2025.

يسلط تعاون Intuitive Machines مع SpaceX في مهمة IM-1 الضوء على الدور المتزايد للمؤسسات التجارية في تطوير استكشاف الفضاء. مع تقدم برنامج أرتميس التابع لناسا، مع معالم بارزة مثل مهمة أرتميس 1 غير المأهولة الأخيرة والمدار القمري أرتميس 2 القادم، تساهم الجهود الجماعية لناسا وشركائها في مستقبل يصبح فيه الوجود البشري على القمر حقيقة.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي مهمة IM-1 القمرية؟

المهمة القمرية IM-1 هي مبادرة من شركة Intuitive Machines، وهي شركة فضائية مقرها هيوستن، لإيصال مركبة الهبوط Nova-C إلى القطب الجنوبي للقمر. إنها أول محاولة للشركة للهبوط على سطح القمر كجزء من مبادرة خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابعة لناسا.

2. متى سيتم إطلاق مهمة IM-1؟

تستهدف مهمة IM-1 حاليًا نافذة إطلاق متعددة الأيام مع SpaceX، بدءًا من 12 يناير 2024.

3. ما هو الغرض من مركبة الهبوط Nova-C؟

تهدف مركبة الهبوط Nova-C إلى وضع حمولات علمية على حافة فوهة البركان Malapert A بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. ستدعم هذه الحمولات أهداف ناسا المتمثلة في استكشاف القمر والتحضير للمهام البشرية المستقبلية.

4. ما هي الحمولات العلمية التي ستحملها مهمة IM-1؟

ستحمل مهمة IM-1 العديد من الحمولات العلمية، بما في ذلك مصفوفة عاكس الليزر الرجعية (LRA)، ودوبلر ليدار الملاحي للسرعة الدقيقة واستشعار المدى (NDL)، وعارض الملاحة Lunar Node 1 (LN-1)، وكاميرات استريو للقمر. دراسات سطح الريشة (SCALPSS)، ومراقبة الموجات الراديوية على سطح القمر للغلاف الإلكتروني الضوئي (ROLSES).

5. كيف تساهم مهمة IM-1 في برنامج Artemis التابع لناسا؟

تعد مهمة IM-1 جزءًا من برنامج Artemis التابع لناسا، والذي يهدف إلى إقامة وجود بشري مستدام على القمر. من خلال إيصال الحمولات إلى القطب الجنوبي للقمر، حيث تتوافر الموارد المائية، تساهم شركة Intuitive Machines ووكالة ناسا في الاستكشاف والتحضير للمهام المأهولة المستقبلية.