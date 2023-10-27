آلات بديهية تؤجل إطلاق مركبة الهبوط القمرية، لكنها تستعد لمهمة تاريخية

أعلنت شركة Intuitive Machines، وهي شركة طيران خاصة، مؤخرًا عن تأجيل إطلاق أول مهمة هبوط على سطح القمر. تم تأجيل مهمة IM-1، التي كان من المقرر إطلاقها في منتصف نوفمبر، شهرين، ومن المقرر الآن أن تقلع في منتصف يناير. تخطط الشركة لاستخدام صاروخ Falcon 9 في هذا الإطلاق التاريخي، والذي سيتم في مجمع الإطلاق 39A التابع لمركز كينيدي للفضاء في فلوريدا خلال نافذة إطلاق متعددة الأيام تفتح في 12 يناير.

وفي حين لم يتم تحديد أسباب التأخير، أكد ستيف ألتيموس، الرئيس التنفيذي لشركة Intuitive Machines، أنه من المتوقع حدوث تحديات وتعديلات عندما يتعلق الأمر بالريادة في استكشاف القمر. على الرغم من النكسة، تظل الشركة متفائلة بشأن النجاح النهائي للمهمة وترى أن تعديل الجدول الزمني هو ثمن بسيط يجب دفعه مقابل صنع التاريخ.

تعد مهمة IM-1، باستخدام مركبة الهبوط Nova-C، جزءًا من برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية التابع لناسا. ستنقل خمس حمولات لوكالة ناسا وست حمولات تجارية، بما في ذلك عمل فني وكاميرا ستلتقط الصور أثناء نزول مركبة الهبوط. ومن المتوقع أن تهبط مركبة الهبوط، التي تزن 675 كيلوجرامًا، بالقرب من فوهة مالابرت أ، وهي حفرة تقع في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر. وسيعمل لمدة أسبوعين تقريبًا حتى نهاية اليوم القمري، حيث سيتم حرمانه من الطاقة.

على الرغم من أن شركة Intuitive Machines لم تقدم تحديثًا عن حالة مركبة الهبوط، إلا أنها ذكرت خلال حدث سابق أن مركبة الهبوط قد أكملت بنجاح مراجعة ما قبل الشحن. ويظل تفاني الشركة في هذه المهمة ثابتا، على الرغم من التأخير الطفيف.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. لماذا تأخر إطلاق أول مهمة هبوط على سطح القمر لشركة Intuitive Machines؟

ولم تكشف شركة Intuitive Machines عن الأسباب المحددة للتأخير. ومع ذلك، فمن الشائع أن تشهد البعثات القمرية تغييرات في الجدول الزمني وتعديلات المهمة بسبب التحديات الكامنة في الاستكشاف الرائد للقمر.

2. متى يكون موعد الإطلاق الجديد لمهمة IM-1؟

من المقرر الآن إطلاق مهمة IM-1 في 12 يناير في نافذة متعددة الأيام من مجمع الإطلاق 39A التابع لمركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

3. ما هو الغرض من مهمة IM-1؟

تهدف مهمة IM-1، التي تستخدم مركبة الهبوط Nova-C التابعة لشركة Intuitive Machines، إلى نقل خمس حمولات لناسا وست حمولات تجارية كجزء من برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية التابع لناسا. وستجري المركبة هبوطًا تاريخيًا بالقرب من فوهة مالابيرت أ، وهي حفرة تقع في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر.

4. ما هي مدة عمل مركبة الهبوط على القمر؟

ومن المتوقع أن تعمل مركبة الهبوط لمدة أسبوعين تقريبًا على القمر حتى نهاية اليوم القمري، عندما لن تتلقى الطاقة بعد ذلك.

5. كيف يؤثر هذا التأخير على مهمة CLPS الأولى؟

نتيجة للتأخير، ستكون أول مهمة CLPS الآن هي Astrobotic's Peregrine، المقرر إطلاقها في 24 ديسمبر على متن Vulcan Centaur التابع لشركة United Launch Alliance.