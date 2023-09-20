مشروع جديد لاستعادة سحر مراقبة السماء ليلاً

في عالم علم الفلك، كان الجدل بين استخدام التلسكوبات الكبيرة والمعقدة مقابل المناظير المحمولة والبسيطة دائمًا موضوعًا للنقاش. في حين أن التلسكوبات لها مكانها، يجد العديد من علماء الفلك أن المناظير توفر رؤية حقيقية وغامرة لسماء الليل. لا تعد المناظير أكثر قابلية للحمل فحسب، ولكنها توفر أيضًا طريقة فريدة وجذابة لاستكشاف السماء والتعرف عليها.

أعلن Analog Sky، وهو مشروع لروبرت أسومندي، مؤخرًا عن مجموعة أدوات مثيرة يمكنك القيام بها بنفسك تسمى Magic. يهدف هذا المشروع إلى إعادة سحر مراقبة السماء من خلال السماح للمستخدمين ببناء مناظير علم الفلك الخاصة بهم على شكل صندوق. تجمع المجموعة بين أفضل ميزات المناظير والتلسكوبات، مما يوفر طريقة جديدة ومبتكرة لاستكشاف السماء ليلاً.

يعد بناء السحر عملية مباشرة يمكن التعامل معها بثلاث طرق مختلفة. يمكن للمستخدمين إما طباعة غالبية الأجزاء ثلاثية الأبعاد (باستثناء البصريات) بناءً على المواصفات المقدمة، أو طلب الأجزاء من الموردين المقترحين، أو اتباع نهج مختلط والجمع بين كلا الطريقتين. والنتيجة النهائية هي تلسكوب مجهر صغير الحجم وخفيف الوزن مع عارض بزاوية قائمة، على غرار مشاهدي Project Moonwatch الموجودين على مقاعد البدلاء والذي تم استخدامه في الستينيات.

السحر ليس سهل الاستخدام فحسب، بل له أيضًا تطبيقات متعددة. يمكن استخدامه للمشاهدة الأرضية ومراقبة الطيور وحتى مشاركته بين عدة مراقبين. يمكن تعديل تباعد عدسة الديوبتر بسرعة، مما يسمح بتسليم الرؤية بسلاسة من شخص إلى آخر. علاوة على ذلك، تم تصميم ماجيك ليكون مدمجًا وخفيف الوزن، مما يجعله مثاليًا لجلسات الشرفة الأمامية السريعة أو للأطفال لحملهم بمفردهم.

يمكن ترقية المجموعة السحرية باستخدام المرشحات وتتضمن مؤشر ليزر بقدرة 4 مللي واط للتصويب وأداة اكتشاف قابلة للطي 1x كنسخة احتياطية. تتراوح التكلفة الإجمالية لبناء Magic من ما يزيد قليلاً عن 300 دولار إذا كانت الأجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد إلى حوالي 3 دولار إذا تم استخدام الحامل ثلاثي القوائم الموصى به. وبالنظر إلى أن المناظير الفلكية عالية الجودة يمكن أن تكلف ما يصل إلى ألف دولار، فإن تكلفة بناء ماجيك معقولة نسبيا.

يوفر Analog Sky's Magic فرصة للعائلات للمشاركة في مشروع مشترك وإعادة التواصل مع بساطة وجمال سماء الليل. في عصر يهيمن عليه وقت الشاشة، يوفر Magic طريقة منعشة وغامرة للاستمتاع بعجائب الكون معًا.

مصادر:

- السماء التناظرية (روبرت أسومندي، الكون اليوم)