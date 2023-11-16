تبسيط أبحاث علم الجينوم باستخدام منصة جديدة للتعلم العميق

أصبح تبسيط أبحاث علم الجينوم أسهل مع تقديم EUGENe، وهي منصة جديدة للتعلم العميق طورها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو. تعمل المنصة على تبسيط عملية الترميز اللازمة لتحليل مجموعات كبيرة من بيانات الجينوم الكثيفة، مما يجعلها في متناول العلماء الذين ليس لديهم خبرة واسعة في علوم الكمبيوتر.

تركز أبحاث علم الجينوم على فهم كيفية تنظيم الحمض النووي لدينا وكيفية تنشيط الجينات أو إلغاء تنشيطها في الخلايا الفردية. لقد أحدث هذا المجال ثورة من خلال التعلم العميق، وهو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه تحسين نفسه من خلال مدخلات محدودة من المستخدم. يوفر التعلم العميق رؤى قيمة حول الآلية البيولوجية الكامنة وراء تعبير الحمض النووي، ولكن تنفيذه قد يكون تحديًا للباحثين الذين ليس لديهم مهارات في البرمجة.

تعالج EUGENe هذا التحدي من خلال توفير منصة سهلة الاستخدام لتحليل بيانات التعلم العميق. يمكن للعلماء بسهولة إدخال تسلسلات الحمض النووي ووضع تنبؤات حول الوظائف والأنظمة الجينية. تسمح المنصة للباحثين باستكشاف خصائص الحمض النووي ومحاكاة تأثيرات تعديل تسلسلات محددة. وهذا مهم بشكل خاص لدراسة الاضطرابات الوراثية المعقدة ذات التسلسلات المتورطة المتعددة.

اختبر الباحثون EUGENe من خلال إعادة إنتاج نتائج ثلاث دراسات جينومية موجودة استخدمت أنواعًا مختلفة من بيانات التسلسل. وتمكنت المنصة من إعادة إنتاج نتائج كل دراسة، مما يدل على قدرتها على التكيف وموثوقيتها.

يدعم الإصدار الحالي من EUGENe أنواعًا مختلفة من البيانات الجينومية، لكن الباحثين يعملون على توسيع قدراته ليشمل أنواعًا إضافية من البيانات، مثل بيانات تسلسل الخلية الواحدة. كما يخططون أيضًا لإتاحة يوجين للمجموعات البحثية في جميع أنحاء العالم، بهدف إنشاء أداة تعاونية تعمل على تسريع أبحاث الجينوم.

مع استمرار التعلم العميق في التطور بسرعة، من المتوقع أن يتطور EUGENe جنبًا إلى جنب معه. ويأمل الباحثون أن تفتح المنصة الأبواب أمام الباحثين في مجال علم الجينوم، وتمكينهم من الإجابة على أسئلة جديدة حول الآلية الجزيئية المعقدة داخل خلايانا.

أسئلة وأجوبة

ما هي أبحاث الجينوم؟

أبحاث الجينوم هي أحد مجالات علم الأحياء التي تركز على فهم كيفية تنظيم الحمض النووي لدينا في الجينات وكيفية تنشيط هذه الجينات أو إلغاء تنشيطها في الخلايا الفردية.

ما هو التعلم العميق؟

التعلم العميق هو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه تحسين نفسه من خلال مدخلات محدودة من المستخدم. لقد كان له دور فعال في تقديم رؤى قيمة حول الآلية البيولوجية وراء تعبير الحمض النووي في أبحاث الجينوم.

ما هو يوجين؟

EUGEne هي عبارة عن منصة للتعلم العميق تم تطويرها حديثًا أنشأها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو. إنه يبسط عملية الترميز اللازمة لتحليل بيانات الجينوم، مما يجعلها في متناول العلماء الذين ليس لديهم خبرة واسعة في علوم الكمبيوتر.

كيف يمكن لـ EUGEne مساعدة الباحثين؟

يتيح برنامج EUGEne للباحثين تبسيط تحليل بيانات التعلم العميق وإجراء تنبؤات من البيانات الأولية. فهو يمكّن العلماء من استكشاف خصائص تسلسل الحمض النووي، ومحاكاة تأثيرات التعديلات، ودراسة الاضطرابات الوراثية المعقدة ذات التسلسلات المتعددة المتورطة. المنصة قابلة للتكيف مع أنواع مختلفة من البيانات الجينومية وتظهر نتائج واعدة في دعم نماذج التعلم العميق المختلفة.