التفاعل بين الإلكترونات الحرة: تعزيز الفحص المجهري الإلكتروني بنبضات إلكترونية مخصصة

حقق الباحثون في معهد ماكس بلانك للعلوم متعددة التخصصات في غوتنغن طفرة في فهم وقياس التفاعلات بين الإلكترونات في المجاهر الإلكترونية، مما قد يؤدي إلى تحسينات في المجهر الإلكتروني وتكامل تكنولوجيا الكم. تعد المجاهر الإلكترونية أدوات قوية لفحص الهياكل على المستوى النانوي، ولكن دقة هذه الأدوات محدودة بسبب تنافر الإلكترونات. ومن خلال دراسة التنافر بين الإلكترونات الفردية، اكتشف الفريق "بصمة نشطة" كشفت عن توزيع سرعات الإلكترونات بناءً على أعدادها. وقد مكنتهم هذه الرؤية من تطوير طريقة لتوليد نبضات إلكترونية بعدد ثابت من الإلكترونات، مما قد يؤدي إلى تحسين أداء المجاهر الإلكترونية.

في المجاهر الإلكترونية التقليدية، يتم إرسال الإلكترونات من خلال عينة لإنشاء صورة. ومع ذلك، فإن التفاعل بين الإلكترونات يحد من دقة وتباين المجهر. عندما يقترب إلكترونين من بعضهما البعض، فإنهما يتنافران بسبب قوة كولوم. يضع هذا التنافر حدًا أقصى للسطوع لشعاع الإلكترون. قام الباحثون، بقيادة كلاوس روبيرز، بحل وتحليل التنافر بين الإلكترونات الفردية لأول مرة. ومن خلال توليد نبضات إلكترونية فائقة القصر بأرقام إلكترونية محددة، تمكنوا من مراقبة التنافر بين الجسيمات عن كثب.

وباستخدام مقياس الطيف والكاشف القائم على الحدث، قام الباحثون بقياس تبادل الطاقة بين الإلكترونات في النبضة. واعتمادًا على عدد الإلكترونات الموجودة في النبضة، يختلف التنافر بينها. وقد سمح لهم ذلك بتحديد بصمة حيوية خاصة بعدد الإلكترون في النبضة. وبهذه المعرفة، طوروا مخططات جديدة لاستخدام حالات الإلكترونات المتعددة في المجاهر الإلكترونية. من خلال توليد نبضات إلكترونية بعدد ثابت من الإلكترونات، يمكن تحسين أداء المجاهر الإلكترونية في كل من التطبيقات البحثية والتكنولوجية، مثل تصنيع أشباه الموصلات، بشكل كبير.

بالإضافة إلى الآثار المترتبة على المجهر الإلكتروني، هناك أيضًا احتمال أن تكون الإلكترونات "متشابكة" ميكانيكًا كميًا، مما يعني أنها مرتبطة ببعضها البعض بطريقة كمومية محددة. وهذا يفتح واجهة جديدة بين المجهر الإلكتروني وتكنولوجيا الكم. النتائج التي توصل إليها الفريق لديها القدرة على سد الفجوة بين المجهر الإلكتروني والتقدم المهم في الحوسبة الكمومية والاتصالات.

المصدر: جمعية ماكس بلانك