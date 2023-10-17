التعاون الدولي يكتشف مصدر أكبر زلزال مريخي تم تسجيله على الإطلاق

كشف فريق عالمي من العلماء، بقيادة جامعة أكسفورد، عن نتائج تعاون رائد لتحديد سبب أكبر حدث زلزالي تم تسجيله على الإطلاق على كوكب المريخ. وخلصت الدراسة، التي شملت مساهمات من وكالات الفضاء المختلفة حول العالم، إلى أن الزلزال لم يكن ناجما عن اصطدام نيزك، بل بسبب قوى تكتونية هائلة داخل قشرة المريخ.

وسجل الحدث الزلزالي، المعروف باسم S1222a، قوة 4.7 درجة وولد اهتزازات في جميع أنحاء الكوكب لمدة ست ساعات على الأقل. في البداية، اعتقد العلماء أن الحدث ربما كان ناجما عن اصطدام نيزك بسبب التشابه في الإشارة الزلزالية مع التأثيرات السابقة. أطلقوا بحثًا دوليًا عن حفرة جديدة، بمشاركة بعثات من وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الوطنية الصينية، ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية، ووكالة الفضاء الإماراتية.

وبعد أشهر من التحقيق، أكد الفريق أنه لم يتم العثور على حفرة جديدة. وبدلاً من ذلك، يُعزى الحدث الزلزالي إلى إطلاق قوى تكتونية هائلة داخل باطن المريخ. وتشير الدراسة، التي نشرت في مجلة Geophysical Research Letters، إلى أن المريخ أكثر نشاطا زلزاليا مما كان يعتقد سابقا.

صرح الدكتور بنجامين فرناندو، الباحث الرئيسي من جامعة أكسفورد، أنه على الرغم من أن المريخ لا يحتوي حاليًا على صفائح تكتونية نشطة، فمن المحتمل أن يكون سبب الحدث هو إطلاق الضغط داخل قشرة المريخ. وقد تراكمت هذه الضغوط على مدى مليارات السنين، حيث تبرد أجزاء مختلفة من الكوكب وتنكمش بمعدلات متفاوتة.

توفر نتائج هذه الدراسة رؤى قيمة حول النشاط الجيولوجي للمريخ، والتي يمكن أن تساعد في تحديد المواقع المناسبة للموائل البشرية المستقبلية على الكوكب الأحمر. يشكل التعاون بين البعثات الدولية سابقة للجهود التعاونية المستقبلية في استكشاف الفضاء السحيق.

كما سلط بحث الفريق الضوء على أهمية الحفاظ على مجموعة متنوعة من الأدوات العلمية على المريخ لجمع البيانات المهمة. وأعرب علماء من وكالة الفضاء الأوروبية والصين والإمارات العربية المتحدة عن حماسهم للمشاركة في الدراسة والتزامهم بتعزيز معرفتنا بالمريخ.

يحمل هذا التعاون غير المسبوق آثارًا كبيرة على المهام المستقبلية، حيث يخطط الفريق لتطبيق النتائج التي توصلوا إليها على المهام القمرية القادمة واستكشاف قمر زحل تيتان.

المصدر: جامعة أكسفورد

الاقتباس: "الأصل التكتوني لأكبر زلزال مريخي لاحظته InSight"، رسائل الأبحاث الجيوفيزيائية (2023). دوى: 10.1029/2023GL103619