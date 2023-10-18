العلماء يستنتجون أن أكبر حدث زلزالي على المريخ كان نتيجة للقوى التكتونية

أعلن فريق من العلماء الدوليين، بينهم باحثون من جامعة نيويورك أبوظبي، نتائج بحثهم عن مصدر أكبر حدث زلزالي تم تسجيله على كوكب المريخ على الإطلاق. ووقع الحدث، المعروف باسم S1222a، في 4 مايو 2022، وبلغت قوته 4.7 درجة. في البداية، اعتقد الفريق أن السبب قد يكون ناجمًا عن اصطدام نيزك. ومع ذلك، بعد بحث مكثف عن حفرة جديدة، توصلوا إلى أن النشاط الزلزالي كان نتيجة لقوى تكتونية هائلة داخل باطن المريخ.

يتكون الفريق من علماء من مهمة InSight التابعة لناسا، بالإضافة إلى وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الوطنية الصينية، ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية، ووكالة الفضاء الإماراتية. كان هذا التعاون بين البعثات المخصصة لدراسة المريخ هو الأول من نوعه.

قامت كل مجموعة بفحص البيانات من الأقمار الصناعية الخاصة بها والتي تدور حول المريخ في محاولة للعثور على دليل على وجود حفرة جديدة أو أي مؤشرات أخرى على حدوث تأثير. وعلى الرغم من أشهر من البحث، لم يتم العثور على حفرة جديدة. ونتيجة لذلك، يقوم الفريق بمراجعة تقديراته للنشاط الزلزالي للمريخ.

وأعرب المؤلف الرئيسي للدراسة، بنجامين فرناندو من جامعة أكسفورد وجامعة جونز هوبكنز، عن امتنانه للتعاون الدولي في حل لغز S1222a. ويأمل أن يكون هذا المشروع بمثابة نموذج للتعاون المستقبلي في استكشاف الفضاء السحيق.

وأكدت ديميترا أتري، رئيسة مجموعة المريخ في جامعة نيويورك أبوظبي، على أهمية هذا المشروع في تعزيز فهمنا للمريخ. وشدد على أنها كانت فرصة عظيمة للتعاون مع البعثات الأخرى المخصصة لدراسة الكوكب الأحمر.

كان الحدث الزلزالي S1222a واحدًا من آخر الأحداث التي سجلتها مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا قبل انتهاء مهمتها في ديسمبر 2022. وستستفيد المعرفة المكتسبة من هذه الدراسة من المهمات المستقبلية، بما في ذلك تلك الموجهة إلى القمر وتيتان، أكبر قمر لزحل.

تم إطلاق إنسايت، وهي مهمة ناسا لدراسة الجزء الداخلي من المريخ من خلال الجيوفيزياء، وخاصة علم الزلازل، في مايو 2018. طوال فترة وجودها على المريخ، سجلت إنسايت أكثر من 1,300 حدث زلزال مريخي، بما في ذلك بعض الأحداث الناجمة عن تأثيرات النيازك.

وشمل التعاون بعثات نشطة أخرى تدور حول المريخ، مثل MAVEN، وMars Reconnaissance Orbiter (MRO)، وMars Express (MEX) من وكالة ناسا، وExoMars Trace Gas Orbiter، وMars Express من وكالة الفضاء الأوروبية، ومهمة الإمارات لاستكشاف المريخ (الأمل) من وكالة الفضاء الأوروبية. وكالة الفضاء الإماراتية، ومهمة تيانوين-1 التابعة لوكالة الفضاء الوطنية الصينية.

يمثل هذا المشروع الرائد خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا للمريخ ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف والتعاون في أبحاث الفضاء السحيق.

مصادر:

- مهمة إنسايت التابعة لناسا

- جامعة نيويورك أبو ظبي