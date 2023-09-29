محطة الفضاء الدولية: تعاون معقد في استكشاف الفضاء

محطة الفضاء الدولية (ISS) هي نتاج برنامج محطة الفضاء الدولية، الذي يضم العديد من البلدان والمنظمات الدولية. تم إطلاق محطة الفضاء الدولية في عام 1998، وهي مثال رائع للتعاون الدولي المعقد في مجال استكشاف الفضاء.

يتم تشغيل محطة الفضاء الدولية من قبل خمس وكالات شريكة: وكالة الفضاء الكندية، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ووكالة ناسا، ومؤسسة الفضاء الحكومية "روسكوزموس". كل وكالة شريكة مسؤولة عن إدارة ومراقبة الأجهزة التي توفرها لمحطة الفضاء الدولية. يعد هذا الاعتماد المتبادل أمرًا بالغ الأهمية لعمل المحطة الفضائية، حيث لا يوجد شريك واحد لديه القدرة على العمل بشكل مستقل.

تعتمد محطة الفضاء الدولية على مساهمات كل وكالة شريكة بطرق مختلفة. على سبيل المثال، توفر روسيا أنظمة الدفع لإعادة تشغيل المحطة، والتحكم في الموقف، وعمليات الخروج من المدار في نهاية المطاف. تساهم الولايات المتحدة بأجهزة الجيروسكوب للتحكم اليومي في المواقف والطاقة الشمسية لزيادة احتياجات القطاع الروسي من الطاقة. تضمن أقمار التتبع وترحيل البيانات التابعة لناسا الاتصال ونقل البيانات بين الأرض والمحطة بأكملها.

وتدور محطة الفضاء الدولية بميل قدره 51.6 درجة، مما يعني أنها تمر فوق مناطق مختلفة من الأرض أثناء دورانها. لتتبع مسار محطة الفضاء الدولية، يمكن استخدام صفحة "Spot The Station"، التي توفر معلومات حول متى وأين يمكن مراقبة محطة الفضاء الدولية من مواقع مختلفة حول العالم.

عادةً ما يُطلق رواد الفضاء ويعودون بنفس نوع المركبة الفضائية، لكن يمكنهم التنقل بين مركبات فضائية مختلفة من طراز سويوز. ومع ذلك، فإن التنقل بين أنواع المركبات الفضائية المختلفة، مثل SpaceX Dragon وSoyuz، سيتطلب بدلات إطلاق ودخول أو بطانات مقاعد مُجهزة خصيصًا.

يتطلب تشغيل محطة الفضاء الدولية صيانة عملية من قبل الطاقم، مع تدريب أفراد طاقم ناسا وروسكوزموس على تشغيل القطاعات الخاصة بهم. يعتمد التحكم في الموقف والارتفاع للمحطة الفضائية على الأنظمة الروسية والأمريكية، حيث يوفر الجزء الروسي الدفع بينما توفر الولايات المتحدة الجيروسكوبات للتحكم في الموقف.

تخطط جميع الوكالات الشريكة لتشغيل محطة الفضاء الدولية في المستقبل المنظور. ومع ذلك، فإن إخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة سيتطلب تخطيطًا وتنسيقًا دقيقًا بين ناسا وروسكوزموس لضمان عملية خروج آمنة من المدار.

تعد محطة الفضاء الدولية بمثابة شهادة على قوة التعاون الدولي في استكشاف الفضاء، حيث يعتمد نجاحه على الترابط والتعاون بين الوكالات الشريكة.

مصادر:

- ناسا

- وكالة الفضاء الأوروبية

- روسكوزموس

– وكالة الفضاء الكندية

– وكالة استكشاف الفضاء اليابانية