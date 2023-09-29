يواصل أعضاء طاقم البعثة الـ 70 عملهم على متن محطة الفضاء الدولية

تجري الرحلة الاستكشافية 70 على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، ويواصل أفراد الطاقم عملهم في ظل الجاذبية الصغرى. وبعد مغادرة ثلاثة من سكان المحطة، بما في ذلك رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو، الذي عاد إلى هيوستن، أكمل أفراد الطاقم الباقون أنشطة الصيانة وشاركوا في تجارب مختلفة.

أمضت مهندسة الطيران في وكالة ناسا، ياسمين مقبلي، صباحها في وحدة مختبر كولومبوس، لاختبار وظائف الاتصال بمنافذ الطاقة. وفي فترة ما بعد الظهر، عملت مع مختبر Cold Atom، حيث قامت بفحص الكابلات والمنافذ استعدادًا لاستبدال مكونات الحمولة. بدأت أيضًا التدريب على السير في الفضاء في المستقبل، مع التركيز على عمليات وإجراءات البدلة الفضائية.

شارك مهندس الطيران التابع لناسا لورال أوهارا في فحوصات عين ISAFE كجزء من تجارب CIPHER. تحلل هذه الاختبارات التغيرات في عيون رواد الفضاء ودماغهم بسبب تحولات السوائل في الجاذبية الصغرى. أوهارا هو الأول من بين 30 رائد فضاء يشارك في هذه الدراسة الشاملة. لقد تدربت أيضًا على حالات الطوارئ في الفضاء باستخدام SAFER (المساعدة المبسطة لإنقاذ النشاطات خارج المركبة) وأعادت تشكيل صندوق قفازات علوم الجاذبية الصغرى.

قام قائد البعثة 70 أندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بالتدريب مع أستروبي، الروبوتات الطائرة الحرة بالمحطة، وقام بإصلاح محطة الإرساء المستخدمة لإعادة شحن الروبوتات. عمل مهندس الطيران في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ساتوشي فوروكاوا، في وحدة الأنشطة القابلة للتوسيع Bigelow (BEAM)، حيث قام بتخزين الأجهزة وإعادة تكوين أجهزة الاستشعار.

أكمل مهندسو طيران روسكوزموس، كونستانتين بوريسوف، وأوليج كونونينكو، ونيكولاي تشوب، تمرينهم المطلوب لمكافحة آثار فقدان العظام والعضلات في الجاذبية الصغرى.

يقدم أفراد الطاقم مساهمات مهمة في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واستكشاف الفضاء البشري. تواصل محطة الفضاء الدولية العمل كمنصة فريدة للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء، حيث يعمل رواد فضاء من مختلف البلدان معًا لتعزيز فهمنا للفضاء وتأثيره على جسم الإنسان.

مصادر:

- محطة الفضاء الدولية (ISS): ناسا، روسكوزموس، جاكسا، وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية

- ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء

– وكالة الفضاء الأوروبية: وكالة الفضاء الأوروبية

- جاكسا: الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي

– روسكوزموس: مؤسسة روسكوزموس الحكومية للأنشطة الفضائية