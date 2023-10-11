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علوم

رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية آمنون رغم التسرب في الوحدة الروسية

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 11، 2023
رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية آمنون رغم التسرب في الوحدة الروسية

أكدت وكالة ناسا أن رواد الفضاء الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) لم يكونوا في خطر، على الرغم من وجود تسرب في الوحدة الروسية. لاحظت الوكالة رقائق تنبعث من أحد المشعاعات الموجودة في وحدة مختبر روسكوزموس ناوكا متعددة الأغراض (MLM)، وطُلب من الطاقم إغلاق مصاريع نوافذ القطاع الأمريكي كإجراء وقائي ضد التلوث.

التسرب الملحوظ موجود في المبرد الاحتياطي الخاص بـ Nauka، والذي تم تركيبه على الجزء الخارجي من الوحدة. وأكد المسؤولون الروس أن درجة الحرارة في MLM مريحة ولا توجد تغييرات في العمليات أو التجارب أو فترات تدريب الطاقم. المبرد الأساسي في Nauka، والذي يوفر التبريد الكامل للوحدة، يعمل بشكل طبيعي.

وستواصل ناسا التحقيق في سبب التسرب. وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة من عمليات هروب سائل تبريد المعدات الروسية من محطة الفضاء الدولية في الأشهر الأخيرة. وكان من المتوقع أن تكون الحوادث السابقة نتيجة لتأثيرات النيازك الدقيقة، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنه قد تكون هناك مشكلة أكبر في متناول اليد.

ذكر جوناثان ماكدويل، محلل الفضاء في جامعة هارفارد سميثسونيان، أن تسرب ثلاثة أنظمة تبريد يشير إلى وجود مشكلة نظامية محتملة. وفي حين أن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية آمنون، فمن الضروري فهم سبب هذه التسريبات لضمان موثوقية المحطة الفضائية وسلامتها على المدى الطويل.

مصادر:
– محطة الفضاء الدولية (ناسا)
– المسؤولين الروس على تيليجرام

By غابرييل بوتا

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