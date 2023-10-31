رواد الفضاء يجلبون روح الهالوين إلى محطة الفضاء الدولية

احتفل طاقم محطة الفضاء الدولية (ISS) بعيد الهالوين هذا العام، حيث ارتدوا الأزياء ونشروا بهجة العيد قبل يوم واحد من سيرهم في الفضاء القادم. التقط رواد الفضاء الأربعة الذين يعملون في الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية فرصة لالتقاط الصور الاحتفالية في وحدة كيبو اليابانية، حيث أظهروا إبداعهم وروح الدعابة لديهم. وشارك أندرياس موجنسن من وكالة الفضاء الأوروبية الأزياء على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا الجمهور إلى تخمين الملابس التي كان يرتديها كل فرد من أفراد الطاقم.

ستقوم رائدتا ناسا لورال أوهارا وجاسمين مقبلي، اللذان كانا من بين رواد الفضاء الأربعة، باستبدال أزيائهما المرحة ببدلات فضائية في اليوم التالي (1 نوفمبر)، مما سيصنعان التاريخ عندما يشرعان في رحلة سير في الفضاء نادرة تقتصر على النساء. سيتم بث عملية السير في الفضاء المرتقبة مباشرة عبر تلفزيون ناسا، بدءًا من الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1030 بتوقيت جرينتش).

على الرغم من أن موظفي Space.com قاموا ببعض التخمينات الإبداعية حول الأزياء، فقد تم تشجيع الجمهور على المساهمة بتفسيراتهم الخاصة في المنتدى. وفيما يلي تفصيل للأزياء:

ارتدت ياسمين مقبلي، من ناسا، زيًا على شكل صندوق مكتوب عليه "خبز"، وعليه صورة لها وبناتها التوأم. وأثار الزي تكهنات، حيث اقترح البعض أنه يمثل دورها "كمعيل" لعائلتها أو إشارة مرحة إلى نكهة مفضلة مثل زبدة الفول السوداني والجيلي.

ارتدى ساتوشي فوروكاوا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) قبعة لويجي، تكريمًا لأخ السباك المحبوب من سلسلة ماريو من نينتندو. أصبحت مغامرات لويجي في قتال المخلوقات الخارجة من أنابيب الصرف الصحي مبدعة في عالم الألعاب.

احتضنت لورال أوهارا من وكالة ناسا جذورها في كولورادو بقبعة تحمل طابع كولورادو، وتتميز بصورة الجبال إلى جانب عبارة "اذهب إلى الخارج: لا تتوقف أبدًا عن الاستكشاف". مع السير في الفضاء القادم، أضافت عبارة "الذهاب إلى الخارج" لمسة مرحة، في حين عكس اتصال كولورادو ذكريات طفولة أوهارا في استكشاف جبال الولاية الجميلة.

ارتدى أندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية قبعة من ورق القصدير تذكرنا بتلك التي تم تصويرها في فيلم "Signs" (2002)، والذي يصور غزو كائن فضائي من خلال دوائر المحاصيل. وكان على قميصه عبارة "الطيور ليست حقيقية"، في إشارة إلى حركة شعبية من الجيل Z تنشر نظريات المؤامرة بطريقة فكاهية.

تتمتع محطة الفضاء الدولية بتقليد طويل الأمد يتمثل في الاحتفال بعيد الهالوين في الفضاء. لقد استمتعت الطواقم السابقة بارتداء الملابس والتقاط لحظات لا تُنسى أثناء مهامهم. من مطاردة رائد الفضاء ناسا سكوت كيلي بملابس الغوريلا المفاجئة في عام 2016 إلى رائدة الفضاء سامانثا كريستوفوريتي من وكالة الفضاء الأوروبية التي لعبت دور المضيفة في فيلم الخيال العلمي الكلاسيكي "2001: رحلة فضائية" في عام 2022، يعد الإبداع والفكاهة عنصرين أساسيين للحياة على متن محطة الفضاء الدولية.

أسئلة وأجوبة

1. هل الاحتفال بعيد الهالوين أمر شائع في محطة الفضاء الدولية؟

أصبحت احتفالات الهالوين تقليدًا بين أطقم رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية كوسيلة لإضفاء المرح والاحتفال على الحياة في الفضاء.

2. لماذا يرتدي لورال أوهارا وجاسمين مقبلي من وكالة ناسا بدلات الفضاء؟

ستشارك أوهارا ومغبيلي في رحلة سير تاريخية في الفضاء مخصصة للنساء فقط، مما سيتطلب منهما ارتداء بدلات فضائية أثناء مغامرتهما خارج محطة الفضاء الدولية.

3. كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر للسير في الفضاء المخصص للنساء فقط؟

سيتم بث عملية السير في الفضاء المخصصة للنساء على الهواء مباشرة عبر تلفزيون ناسا، بدءًا من الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1030 بتوقيت جرينتش). يمكنك الاستماع إلى البث على موقع Space.com عبر تلفزيون ناسا.

4. ما هي الأزياء الإبداعية الأخرى التي ارتداها رواد الفضاء في الماضي؟

احتضن رواد الفضاء روح الهالوين في الفضاء من خلال ارتداء مجموعة متنوعة من الأزياء، بما في ذلك إلفيس، وسوبرمان، ودارث فيدر، وحتى شخصيات من أفلام الخيال العلمي الشهيرة مثل "2001: A Space Odyssey". يمكنك العثور على مجموعة من هذه الأزياء على موقع Space.com.