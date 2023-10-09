محطة الفضاء الدولية: مختبر علمي فريد من نوعه

محطة الفضاء الدولية (ISS) هي مركبة فضائية كبيرة تدور حول الأرض، وتعمل كمختبر علمي فريد من نوعه. تم إنشاء محطة الفضاء الدولية في عام 1998 من خلال التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، وهي عبارة عن جهد متعدد الجنسيات بمشاركة 15 وكالة، بما في ذلك وكالة الفضاء اليابانية JAXA، ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ووكالة الفضاء الكندية الكندية.

تعد محطة الفضاء الدولية موطنًا لأطقم رواد الفضاء ورواد الفضاء الذين يقومون بإجراء الأبحاث والتجارب في الفضاء. ويدور حول الأرض على ارتفاع متوسط ​​يبلغ حوالي 250 ميلاً، وتبلغ سرعته 17,500 ميلاً في الساعة. ومن اللافت للنظر أنه يكمل دورة واحدة في 90 دقيقة فقط.

تستخدم ناسا، وكالة الفضاء الأمريكية، محطة الفضاء الدولية في المقام الأول لمعرفة المزيد عن العيش والعمل في الفضاء. تسمح المختبرات الموجودة على متن السفينة لأفراد الطاقم بإجراء أنشطة بحثية مختلفة.

تعد محطة الفضاء الدولية أحد الأصول المهمة في تعزيز فهمنا للفضاء وتأثيراته على جسم الإنسان. فهو يوفر رؤى قيمة حول تحديات السفر إلى الفضاء على المدى الطويل، مثل البعثات المحتملة إلى المريخ. تساهم البيانات المجمعة من التجارب التي أجريت على متن محطة الفضاء الدولية في تطوير التقنيات والاستراتيجيات اللازمة لاستكشاف الفضاء في المستقبل.

على الرغم من أهميتها، تواجه محطة الفضاء الدولية تحديات مستمرة، بما في ذلك تهديد الحطام الفضائي. منذ عام 1999، تغير موقعه أكثر من 30 مرة بسبب الحاجة إلى تجنب الاصطدام بالحطام. ومع ذلك، أعلنت وكالة ناسا أن محطة الفضاء الدولية ستظل عاملة حتى عام 2031 على الأقل، مع عدم وجود خطط لإيقاف تشغيلها في المستقبل القريب.

وفي الختام، تعتبر محطة الفضاء الدولية منصة حيوية للبحث العلمي في الفضاء. ومن خلال التعاون الدولي، فإنه يتيح الاستكشاف والفهم المستمر للتحديات التي تطرحها البعثات الفضائية طويلة الأمد. يمثل وجودها وتشغيلها المستمر إنجازًا كبيرًا في سعي البشرية للمعرفة والاستكشاف خارج الأرض.

مصادر:

- ناسا.جوف

– وكالة الفضاء الأوروبية.int

– جاكسا.jp

المؤلف: الطنانة الموظفين

المصدر: News18.com