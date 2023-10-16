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سيتم استضافتها في ليلة مراقبة القمر الدولية في بيكرسفيلد

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 16، 2023
سيتم استضافتها في ليلة مراقبة القمر الدولية في بيكرسفيلد

تنظم جمعية كيرن الفلكية ليلة دولية لمراقبة القمر في متنزه ريفرووك في بيكرسفيلد يوم السبت 21 أكتوبر. ويقدم هذا الحدث للمجتمع فرصة لرؤية القمر والمشتري وزحل من خلال التلسكوب دون أي تكلفة.

ومن المقرر أن يقام الحدث من الساعة 7 إلى 10 مساءً يوم السبت، مما يتيح للمشاركين مشاهدة جمال هذه الأجرام السماوية عن قرب وبشكل شخصي. ومع ذلك، إذا لم تتمكن من حضور الحدث، تقترح ناسا طرقًا بديلة للاحتفال ومشاهدة القمر.

تشمل هذه البدائل ببساطة النظر إلى القمر، واستخدام التلسكوب أو المنظار للحصول على رؤية أقرب، والتقاط صور مذهلة للقمر، والاسترخاء على أريكتك أثناء التحديق في القمر، واستكشاف تضاريسه عن طريق اللمس، وإنشاء فن القمر والإعجاب به، والاستماع إلى القمر، والقيام برحلة ميدانية افتراضية إلى القمر، ورؤية القمر من خلال عيون المركبة الفضائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مراقبة القمر على مدار العام يمكن أن تساعد في تعميق فهم الشخص لقمرنا الطبيعي.

لمزيد من المعلومات والموارد التفصيلية حول ليلة المراقبة الدولية للقمر، يمكنك زيارة موقع ناسا الإلكتروني.

مصادر:
– جمعية كيرن الفلكية
- ناسا

التعاريف:
– التلسكوب: أداة بصرية تستخدم لرصد الأجسام البعيدة، وتتكون من أنبوبة طويلة بها عدسات و/أو مرايا تعمل على تجميع الضوء وتركيزه.
– المنظار: زوج من التلسكوبات الصغيرة يتم تركيبها جنبًا إلى جنب، مما يسمح بتعزيز الرؤية وإدراك العمق عند مراقبة الأجسام البعيدة.
– الطبوغرافيا: ترتيب المعالم الطبيعية لمنطقة ما، مثل الجبال والأنهار والوديان.
- المركبة الفضائية: مركبة مصممة للسفر أو العمل في الفضاء الخارجي.

By فيكي ستافروبولو

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