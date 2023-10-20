انضم إلى الاحتفالات القمرية: الحدث الدولي لمراقبة القمر الليلي

في كل عام، تنظم وكالة ناسا حدثًا استثنائيًا يجمع أشخاصًا من جميع أنحاء العالم لمراقبة القمر – افتراضيًا. ليلة مراقبة القمر الدولية هي احتفال عام سنوي يهدف إلى توحيد عشاق القمر، وتعزيز العلوم القمرية واستكشافها، وتكريم روابطنا الثقافية والشخصية مع رفيق الأرض السماوي.

جمال هذا الحدث يكمن في سهولة الوصول إليه. بغض النظر عن موقعك، يمكنك المشاركة في الاحتفالات القمرية. لديك خيار حضور أو استضافة أحداث افتراضية أو شخصية، أو ببساطة مراقبة القمر وأنت مرتاح في منزلك. يجتمع المجتمع القمري العالمي معًا من خلال منصات مختلفة مثل صفحة الحدث على Facebook، وقنوات التواصل الاجتماعي باستخدام #ObserveTheMoon، ومجموعة International Observe the Moon Night Flickr.

وقد حددت ناسا عدة أهداف لهذا الحدث. أولاً، إنه بمثابة احتفال يجمع الأشخاص من جميع أنحاء العالم الذين يشتركون في شغفهم بالقمر. ويهدف أيضًا إلى رفع مستوى الوعي ببرامج ناسا القمرية، مما يجعل علوم القمر واستكشافه في متناول الجمهور بشكل أكبر. علاوة على ذلك، تمكّن ليلة مراقبة القمر الدولية الأفراد من استكشاف عالم القمر وعلوم الفضاء، باستخدام قمر الأرض كنقطة انطلاق لرحلتهم الاستكشافية.

يشجع هذا الحدث على مشاركة القصص والصور والأعمال الفنية المستوحاة من القمر وغير ذلك الكثير، مما يعزز الاتصال الإبداعي مع جارتنا السماوية. من خلال إثارة الاهتمام بمراقبة القمر، توسع ليلة مراقبة القمر الدولية تأثيرها إلى السماء الأوسع والعالم من حولنا، مما يلهم الاستكشاف المستمر.

لذلك ضع علامة على التقويمات الخاصة بك! يمكن مشاهدة الحدث الدولي لمراقبة القمر لهذا العام من خلال البث التلفزيوني التابع لناسا. تابعونا الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 23:00 بالتوقيت العالمي المنسق في 21 أكتوبر 2023، وانضموا إلى المجتمع القمري العالمي في رحلة ساحرة لاكتشاف القمر وتقديره.

مصادر:

- مهمة الاستطلاع القمري المدارية التابعة لناسا، وقسم استكشاف النظام الشمسي في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، وغيرها من المنظمات التابعة لوكالة ناسا والفلكية.