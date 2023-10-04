العلم وراء معامل انتشار الكواركات الثقيلة: استكشاف بلازما كوارك غلوون

نجح العلماء في حساب معامل انتشار الكواركات الثقيلة، وهو مقياس لمدى سرعة انتقال الزخم من حساء الكواركات والجلونات المنصهرة إلى الكواركات الثقيلة. تم تحقيق هذا الإنجاز باستخدام بعض أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم. وكشفت الحسابات أن انتقال الزخم سريع للغاية، حيث يصل إلى الحدود التي حددتها ميكانيكا الكم. إن التفاعلات بين الكواركات والجلونات المحررة والكواركات الأثقل تكون قوية ومتكررة لدرجة أنها تجذب الكواركات الثقيلة بشكل فعال.

تسلط هذه النتائج الضوء على النتائج التجريبية التي تظهر أن الكواركات الثقيلة تصبح عالقة في تدفق المادة المتولدة في تصادمات الأيونات الثقيلة. الاصطدامات، التي تحدث في مصادمات الجسيمات مثل مصادم الأيونات الثقيلة النسبية ومصادم الهادرونات الكبير، تخلق حالة تعرف باسم بلازما كوارك-غلوون (QGP). يقدم التحليل أيضًا أدلة إضافية تدعم الفرضية القائلة بأن QGP هو سائل شبه مثالي، ذو لزوجة منخفضة بشكل لا يصدق تقترب من حدود ميكانيكا الكم. لا يعزز البحث فهمنا لهذه الاصطدامات فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على التعاون بين المنظرين الدوليين ومجتمع أبحاث الفيزياء النووية.

يمكن مقارنة اللزوجة المنخفضة لـ QGP بصخور ثقيلة تتدفق في مجرى مائي. تؤدي التفاعلات المكثفة بين الكواركات والغلوونات المحررة إلى مسار حر متوسط، أو المسافة التي يمكن أن يقطعها الجسيم قبل التفاعل مع آخر، وهي مسافة صغيرة للغاية. وهذا يعني أن الكواركات الثقيلة ذات المسار الحر المتوسط ​​الصغير المشابه ستواجه تفاعلات كافية لتسحبها الجسيمات المحررة في QGP.

لحساب معامل انتشار الكواركات الثقيلة، استخدم فيزيائيون من مجموعة HotQCD حواسيب عملاقة قوية واستخدموا تقنية QCD الشبكية، وهي تقنية لحل المعادلات المعقدة للديناميكا اللونية الكمومية. اكتشف الفريق أن معامل انتشار الكواركات الثقيلة كبير بشكل استثنائي، مما يؤكد أن متوسط ​​المسار الحر للكواركات الثقيلة داخل QGP قصير جدًا بالفعل. ستساعد هذه الحسابات المنظرين في تحسين عمليات محاكاة كيفية إنتاج الكواركات الثقيلة داخل برنامج QGP وكيفية تطور تفاعلاتها مع تغيرات برنامج QGP.

تم دعم البحث من قبل مكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة، وخاصة مكتب الفيزياء النووية، كجزء من الاكتشاف العلمي من خلال الحوسبة المتقدمة (SciDAC) ونظرية النكهة الثقيلة (HEFTY) والتعاون النظري الموضعي. كما تم الاعتراف بالتمويل من مصادر أخرى للمتعاونين الأفراد. استخدمت الدراسة الموارد الحسابية في مركز الحوسبة العلمية لأبحاث الطاقة الوطنية ومرافق تعاون USQCD.

مصادر:

– https://www.energy.gov/