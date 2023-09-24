اكتشاف جديد: استخدم البشر الأوائل الخشب لبناء الهياكل منذ أكثر من 476,000 عام

قام باحثون من جامعة ليفربول وجامعة أبيريستويث مؤخرًا باكتشاف أثري مهم في موقع شلالات كالامبو في زامبيا. ووجدوا كومة من جذوع الأشجار المتشابكة يعود تاريخها إلى 476,000 ألف سنة، مما يشير إلى أن البشر الأوائل كانوا يستخدمون الخشب لبناء الهياكل في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقا.

تعتبر المصنوعات الخشبية من العصر الحجري المبكر نادرة بشكل لا يصدق في السجلات الأثرية بسبب التحلل الطبيعي للخشب مع مرور الوقت. ومع ذلك، فإن ظروف التشبع بالمياه الفريدة في موقع شلالات كالامبو حافظت على هذه الأخشاب، مما يجعلها أقدم دليل على الهياكل الخشبية التي تم العثور عليها حتى الآن.

اكتشف الباحثون أيضًا إسفينًا وعصا حفر وجذعًا مقطوعًا وفرعًا مسننًا في الموقع. ومن خلال فحص علامات القطع على البقايا الخشبية، خلصوا إلى أن البشر الأوائل صنعوا وجمعوا جذوعًا كبيرة، ربما لإنشاء أسس أو أجزاء من المساكن.

يتحدى هذا الاكتشاف الجديد الافتراض السابق بأن الاستخدام المبكر للخشب كان يقتصر على أسلحة مثل الرماح وعصي الحفر. ويشير ذلك إلى أن الأعمال الخشبية المتعمدة كانت تحدث بالفعل قبل نصف مليون سنة. وتلقي الدراسة، التي نشرت في مجلة نيتشر، الضوء على تقنيات النجارة وقدرات البشر الأوائل خلال العصر الحجري القديم.

تُظهر جذوع الأشجار المحفوظة أيضًا أسلوبًا في النجارة لم يسبق له مثيل في أي مكان آخر في إفريقيا أو أوراسيا من نفس الفترة الزمنية، مما يجعل هذا الاكتشاف أكثر تميزًا. توفر السجلات المتشابكة رؤى قيمة حول ممارسات البناء للبشر الأوائل واستخدامهم للخشب كمواد بناء.

يفتح هذا البحث الرائد إمكانيات لإجراء مزيد من الدراسات حول الحضارات الإنسانية المبكرة وممارساتها المعمارية. إنه يضيف إلى فهمنا لبراعة وسعة الحيلة لدى البشر الأوائل في استخدام المواد الطبيعية لأغراض البناء.

مصادر:

– جامعة ليفربول

– جامعة أبريستويث

– مجلة الطبيعة

تم الكشف عن الحمض النووي لنمر تسمانيا من خلال تحليل الحمض النووي الريبي (RNA)، وتوسيع نطاق البحث الجيني

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في مجال علم الجينوم القديم من خلال استخلاص وتحليل الحمض النووي الريبي (RNA) بنجاح من عينة نمر تسمانيا محفوظة عمرها 130 عامًا. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحصول على الحمض النووي الريبوزي (RNA) من نوع منقرض، مما يمثل علامة فارقة مهمة في البحث الجيني.

يركز علم الجينوم القديم على دراسة المادة الوراثية للأنواع القديمة والمنقرضة لفهم تطورها وتغيراتها السكانية وأدوارها البيئية. في حين أن تسلسل الحمض النووي كان أداة قيمة في هذا المجال، إلا أنه يعاني من قيود في توفير معلومات مفصلة حول ديناميات التعبير الجيني وتنظيمه.

من ناحية أخرى، يشارك الحمض النووي الريبي (RNA) في التعبير الجيني ويمكن أن يوفر رؤى محددة حول نشاط الجينات الخاصة بالأنسجة. من خلال تحليل الحمض النووي الريبوزي المستخرج من العضلات والأنسجة الجلدية للنمر التسماني، حصل الباحثون على معلومات قيمة حول نشاطه الجيني، مثل أنواع العضلات والسمات المرتبطة بالدم.

علاوة على ذلك، حسنت الدراسة شرح جينوم النمر التسماني، وحددت عناصر وراثية جديدة وجزيئات RNA الدقيقة التي لم تكن معروفة من قبل. وكشف التحليل أيضًا عن وجود فيروسات RNA قديمة داخل الأنسجة، مما يوفر رؤى محتملة حول تطور الفيروسات مع مرور الوقت.

لا توفر هذه الدراسة الرائدة فهمًا أعمق للديناميكيات الوراثية في الأنواع المنقرضة فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا مثيرة لمزيد من البحث في مجال علم الحفريات الجينية. ومن خلال فتح المعلومات الجينية المخزنة في الحمض النووي الريبي (RNA)، يمكن للعلماء توسيع معرفتنا بالحياة القديمة وتعقيداتها الجينية.

المصدر

– مجلة أبحاث الجينوم

يقوم العلماء بإنشاء حرير عنكبوت قوي ومستدام باستخدام دودة القز المعدلة وراثيا

طور باحثون من جامعة دونغهوا الصينية نوعا جديدا من حرير العنكبوت أقوى وأكثر صلابة بشكل ملحوظ من المواد التقليدية مثل الكيفلار. وقد حقق العلماء هذا الإنجاز من خلال استخدام دودة القز المعدلة وراثيا لإنتاج حرير العنكبوت.

يُعرف حرير العنكبوت بقوته ومتانته الاستثنائيتين ولكن ثبت أنه من الصعب إعادة إنتاجه تجاريًا. ومن خلال الجمع بين خصائص ألياف الحرير والبولي أميد، ابتكر العلماء ألياف حرير العنكبوت التي تتميز بالقوة والصلابة.

كان الهدف هو إنتاج ألياف صديقة للبيئة يمكن تصنيعها بسهولة. الألياف الاصطناعية مثل النايلون والكيفلار قوية ولكنها ليست طبيعية. سمح استخدام دودة القز المعدلة وراثيا للباحثين بتكرار الخصائص الطبيعية لحرير العنكبوت بطريقة فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير.

هذا الاختراع الجديد لديه القدرة على إحداث ثورة في الصناعات المختلفة، بما في ذلك المنسوجات والمواد الجراحية. يمكن أن تحل ألياف حرير العنكبوت شديدة التحمل والمستدامة محل المواد الاصطناعية، مما يوفر بديلاً أكثر صداقة للبيئة.

يمكن أن يكون للتطورات الإضافية في تسويق حرير العنكبوت تطبيقات واسعة النطاق وتؤثر على قطاعات متعددة، مما يعزز اتباع نهج أكثر استدامة ووعيًا بيئيًا لإنتاج المواد.

المصدر

- مجلة المسألة

تكشف الدراسة عن المسار العصبي في أدمغة الأمهات الذي يستجيب لبكاء الرضع

ألقت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة نيويورك الضوء على المسار العصبي في أدمغة الأمهات الذي يستجيب لبكاء الأطفال. تكشف النتائج أن مسارًا عصبيًا محددًا يحمل إشارات سمعية لبكاء الرضع إلى الخلايا العصبية المسؤولة عن إنتاج الأوكسيتوسين في أدمغة الأمهات.

يلعب الأوكسيتوسين دورًا حاسمًا في عمليات الأمومة مثل الولادة والتمريض. واستكشفت الدراسة، التي أجريت على الفئران الأم وأطفالها، تنشيط المسار العصبي الذي يشارك في إطلاق الأوكسيتوسين استجابة لبكاء الرضع.

استخدم البحث التسجيلات الفيزيولوجية الكهربية وتقنيات القياس الضوئي لقياس الإشارات العصبية في الفئران. ووجدت الدراسة أن المسار العصبي للأوكسيتوسين يتم تحفيزه على وجه التحديد من خلال بكاء الأطفال، مما يدل على استجابة فريدة مقارنة بالأصوات الأخرى.

يعمل هذا المسار العصبي كمفتاح، يتحكم في إطلاق الأوكسيتوسين ويؤثر على سلوكيات الأم عند سماع بكاء طفلها. وتعرض الدراسة كيفية دمج الإشارات الحسية الصادرة عن الطفل في دماغ الأم، مما يضمن الاستجابات المناسبة للتربية الفعالة.

إن فهم الآليات العصبية وراء استجابات الأمهات لبكاء الرضع يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للطبيعة المعقدة للترابط وتقديم الرعاية. تساهم نتائج الدراسة في فهمنا للعلاقة المعقدة بين وظائف المخ والسلوك وغرائز الأمومة.

المصدر

– مجلة الطبيعة