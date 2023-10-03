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كسوف شمسي جديد يزين سماء الأمريكتين

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 3، 2023
كسوف شمسي جديد يزين سماء الأمريكتين

من المقرر أن تأسر ظاهرة سماوية نادرة سكان الأمريكتين في 14 أكتوبر. وسيؤدي كسوف الشمس إلى إظلام سماء الولايات المتحدة والمكسيك وأجزاء من أمريكا الجنوبية، مما يقدم لمراقبي النجوم عرضًا ساحرًا للسماء. ولضمان عدم تفويت هذا الحدث المذهل، أطلقت وكالة ناسا Eclipse Explorer، وهي أداة عبر الإنترنت تسمح لعشاق الكسوف بتتبع الكسوف حتى الثانية بالضبط.

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر مباشرة بين الشمس والأرض، ويلقي بظلاله على سطح الأرض. هذا الحدث الرائع هو نتيجة للمحاذاة الدقيقة لهذه الأجرام السماوية. أثناء الكسوف الكلي للشمس، يحجب ظل القمر الشمس تمامًا، مما يخلق مشهدًا يحبس الأنفاس بينما يجتاح الظلام الأرض.

ويوفر مستكشف الكسوف، الذي طورته وكالة ناسا، خريطة تفاعلية توضح مسار الكسوف. يمكن للمستخدمين إدخال موقعهم واكتشاف الوقت الدقيق الذي سيحدث فيه الكسوف في منطقتهم. ومن خلال استخدام هذه الأداة الاستثنائية، يمكن للمتحمسين التخطيط لمراقبتهم وفقًا لذلك، مما يضمن عدم تفويت أي ثانية من هذا الحدث الرائع.

يعد كسوف الشمس القادم فرصة نادرة لسكان الأمريكتين لمشاهدة إحدى عجائب الطبيعة. تذكرنا هذه الأحداث السماوية بالجمال المذهل والتآزر بين الأجرام السماوية المحيطة بنا. لذا، ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد للتحديق في عجب بينما تظلم السماء في 14 أكتوبر.

التعاريف:

– كسوف الشمس: حدث سماوي يمر فيه القمر بين الشمس والأرض، ملقياً بظلاله على سطح الأرض.
- Eclipse Explorer: أداة عبر الإنترنت طورتها وكالة ناسا تسمح لمراقبي النجوم بتتبع مسار وتوقيت كسوف الشمس.

مصادر:
- لا أحد.

By مامفو بريشيا

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