تأثير تحمض المحيطات والاحترار على مجدافيات الأرجل في القطب الشمالي

تشهد منطقة القطب الشمالي حاليًا تغيرات سريعة وهامة، مع حدوث التحمض والاحترار بمعدلات مثيرة للقلق. وتثير هذه التحولات مخاوف بشأن قدرة المجتمعات البحرية على الصمود في مواجهة مثل هذه التحولات البيئية. تلعب العوالق الحيوانية البحرية، وخاصة مجدافيات الأرجل، دورًا حاسمًا في الشبكة الغذائية في القطب الشمالي. ومع ذلك، فإن الاختلافات في الظروف البيئية يمكن أن تعطل تجمعات العوالق الحيوانية، مما يؤدي إلى عواقب ضارة على النظام البيئي بأكمله.

ركزت الأبحاث الحديثة على فهم مدى تعرض مجدافيات الأرجل في مراحل الحياة المبكرة للضغوطات البيئية، لأنها تمثل عنق الزجاجة الحاسم في دورة حياة مجدافيات الأرجل. دراسة أجراها إسبينيل فيلاسكو وآخرون. (2023) استكشف استجابات كالانوس هايبربوريوس ينوبلي البالغ من العمر 4 أيام للتحمض (درجة الحموضة 7.5 و8.1) والاحترار (0 و3 درجات مئوية)، سواء بشكل فردي أو مجتمع.

وكشفت الدراسة أن معدلات التنفس لدى اليرقات زادت بشكل ملحوظ عندما تعرضت لمزيج من التحمض والاحترار. والمثير للدهشة أن التعرض لهذه الضغوطات بشكل فردي لم ينتج عنه نفس التأثير. والمثير للدهشة أن الباحثين لم يجدوا أي اختلافات ملحوظة في محتوى الدهون وتكوين الأحماض الدهنية في اليرقات عبر العلاجات التجريبية المختلفة. تم اكتشاف استرات الشمع، التي تشكل حوالي 75% من احتياطي الدهون، وكميات عالية من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة 20:1 و22:1، الضرورية لتكاثر مجدافيات الأرجل، في جميع المعالجات.

ومن خلال تسليط الضوء على حساسية اليرقات للتأثيرات المشتركة للتحمض والاحترار، تتوافق هذه الدراسة مع مجموعة متزايدة من الأدلة من الأبحاث ذات الصلة. وهو يسلط الضوء على الآثار المحتملة للتغير العالمي على مجموعات مجدافيات الأرجل في القطب الشمالي ويؤكد على أهمية فهم استجابات مراحل الحياة المبكرة للضغوطات البيئية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي العوالق الحيوانية؟

ج: تشير العوالق الحيوانية إلى كائنات صغيرة، غالبًا ما تكون مجهرية، تنجرف في المحيط أو في المسطحات المائية الأخرى وتكون بمثابة أحد المصادر الرئيسية للغذاء للعديد من الأنواع البحرية.

س: ما هو دور مجدافيات الأرجل في الشبكة الغذائية في القطب الشمالي؟

ج: تعتبر مجدافيات الأرجل، وخاصة مجدافيات الأرجل الكالانية مثل Calanus Hyperboreus، عنصرًا حاسمًا في شبكة الغذاء في القطب الشمالي. وهي بمثابة حلقة وصل حيوية بين المنتجين الأساسيين (مثل العوالق النباتية) والمستويات الغذائية الأعلى، حيث تعمل كمصدر غذائي لمختلف الأنواع البحرية.

س: ما هو التحمض؟

ج: يشير التحمض إلى عملية زيادة الحموضة (خفض الرقم الهيدروجيني) في مياه البحر بسبب امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو. ويحدث هذا نتيجة للأنشطة البشرية، مثل حرق الوقود الأحفوري.

س: كيف يؤثر الاحتباس الحراري على النظم البيئية البحرية؟

ج: يمكن أن يكون لارتفاع درجة حرارة المحيطات تأثيرات مختلفة على النظم البيئية البحرية، بما في ذلك التغيرات في توزيع الأنواع، وتغير دورات التكاثر، والاضطرابات المحتملة في التوازن الدقيق للشبكات الغذائية.

المصدر: الحدود في العلوم البحرية، DOI: 10.3389/fmars.2023.1240673