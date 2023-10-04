فهم سلوك الإلكترون في السوائل باستخدام مجالات الليزر المكثفة

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في دراسة سلوك الإلكترونات في السوائل باستخدام مجالات الليزر المكثفة. وباستخدام هذه التقنية، تمكنوا من تحديد طيف فريد عالي التوافقي وقياس متوسط ​​المسار الحر للإلكترون في السوائل. يلقي هذا البحث الضوء على ديناميكيات الإلكترونات فائقة السرعة في السوائل ويقدم رؤى جديدة حول سلوكها.

يعد الجيل التوافقي العالي (HHG) تقنية معروفة تستخدم مجالات الليزر المكثفة لتوليد فوتونات عالية الطاقة. وقد تم استخدامه على نطاق واسع في مختلف المجالات العلمية لدراسة الحركة الإلكترونية والتفاعلات الكيميائية. ومع ذلك، فإن وجود HHG في السوائل لم يتم استكشافه نسبيًا مقارنة بالغازات والمواد الصلبة.

قام فريق البحث الدولي من معهد ماكس بلانك لبنية وديناميكية المادة (MPSD) في هامبورغ، ألمانيا، وETH زيورخ في سويسرا بتطوير جهاز فريد لدراسة التفاعل بين السوائل والليزر المكثف. واكتشفوا أن الطيف التوافقي العالي في السوائل يتصرف بشكل مختلف عن الغازات والمواد الصلبة.

وجد الباحثون أن الحد الأقصى لطاقة الفوتون التي يتم الحصول عليها من خلال HHG في السوائل مستقلة عن الطول الموجي لليزر. لقد حددوا المسار الحر لمتوسط ​​الإلكترون الفعال باعتباره العامل الحاسم الذي يحد من طاقة الفوتون. يمثل هذا المسار الحر متوسط ​​المسافة التي يمكن للإلكترون أن يقطعها قبل الاصطدام بجسيم آخر.

من خلال الجمع بين النتائج التجريبية والنظرية، لم يحدد العلماء العامل الرئيسي الذي يحدد الحد الأقصى لطاقة الفوتون فحسب، بل قاموا أيضًا بإجراء أول تجربة طيفية عالية التوافقية في السوائل. يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لدراسة ديناميكيات الإلكترون في السوائل ويوفر أداة قيمة لفهم سلوكها.

تمثل هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Physics، علامة بارزة في مجال ديناميات الإلكترون في السوائل. إنه لا يعزز فهمنا لسلوك السائل تحت مجالات الليزر المكثفة فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا لإجراء تحقيقات مستقبلية في هذا المجال. إن إجراء المزيد من الأبحاث باستخدام هذه الأداة الطيفية سوف يساهم في الكشف عن الديناميكيات المعقدة للإلكترونات في السوائل.

المرجع: "التحليل الطيفي عالي التوافقي لديناميات تشتت الإلكترون منخفضة الطاقة في السوائل" بقلم أنجانا موندال، وعوفر نيوفيلد، وزونغ يين، وزهرة نوربخش، وفيت سفوبودا، وأنجيل روبيو، ونيكولاس تانكوني-ديجين، وهانس جاكوب ورنر، 28 سبتمبر 2023، فيزياء الطبيعة.

المصدر: معهد ماكس بلانك لبنية وديناميكيات المادة (MPSD)، ETH زيوريخ.