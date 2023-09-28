دمج المواد ثنائية الأبعاد للضوئيات الموجودة على الرقاقة

لقد ولّد دمج الوظائف البصرية غير الخطية في البصريات المتكاملة إثارة كبيرة في المجتمع العلمي. وقد فتح هذا إمكانيات لتطوير أجهزة بصرية غير خطية متكاملة تمامًا مع تطبيقات متنوعة في التحليل الطيفي على الرقاقة، والحسابات الكمومية، واتصالات البيانات، والاستشعار الحيوي، والمزيد. في دراسة حديثة نشرت في مجلة Light: Advanced Manufacturing، قام فريق من العلماء بقيادة البروفيسور فنسنت بيلجرين وزيبي صن بالبحث في إمكانات هياكل التكامل الضوئي الهجين.

لقد حظيت ضوئيات السيليكون، بتوافقها مع عمليات CMOS والتكلفة المنخفضة، بالاهتمام لدمج الوظائف النشطة المختلفة. ومع ذلك، هناك تحديات مرتبطة باستغلال العمليات البصرية غير الخطية في ضوئيات السيليكون، مثل الاستجابات غير الخطية الضعيفة وامتصاص الفوتونات. أظهرت مواد مثل نيتريد السيليكون (SiN) نتائج واعدة، لكنها لا تزال تتطلب طاقة ضخ كبيرة لإجراء عمليات غير خطية فعالة.

يتمثل النهج البديل في تقديم مواد غير خطية للغاية إلى المنصات الموجودة على الرقاقة. تم تحديد المواد ثنائية الأبعاد (2D)، مثل الجرافين، وثنائي كالكوجينيدات المعادن الانتقالية (TMDs)، وBP، على أنها واعدة للغاية نظرًا لحساسيتها العالية من الدرجة الثالثة. يتضمن مفهوم التكامل الهجين دمج هذه المواد ثنائية الأبعاد في منصات التكامل الحالية لتعزيز الأداء غير الخطي الشامل للأدلة الموجية.

ومع ذلك، فإن دمج المواد ثنائية الأبعاد يطرح مجموعة من التحديات الخاصة به، حيث لا تزال هذه المواد غير مفهومة بالكامل. إن تأثير إضافتها إلى الهياكل المتكاملة يحتاج إلى دراسة متأنية. توفر المراجعة التي أجراها Pelgrin وSun وفريقهما نظرة عامة شاملة عن التقدم الذي تم إحرازه مؤخرًا في هذا المجال، حيث تقدم الخلفية النظرية وخطوات النمذجة والتصميم والتوصيف للتكامل الهجين للمواد ثنائية الأبعاد. تهدف هذه المراجعة إلى أن تكون بمثابة دليل للأبحاث المستقبلية في مجال الضوئيات المتكاملة غير الخطية، والتغلب على العقبات والتقدم في هذا المجال.

في الختام، فإن دمج المواد ثنائية الأبعاد غير الخطية للغاية يحمل وعدًا كبيرًا للضوئيات الموجودة على الرقاقة. ومن خلال الاستفادة من الخصائص الفريدة لهذه المواد، من الممكن تعزيز أداء الأجهزة البصرية المتكاملة وتمهيد الطريق لتطبيقات مختلفة في مجال الضوئيات.

المصدر: فنسنت بيلجرين وآخرون. "التكامل الهجين للمواد ثنائية الأبعاد للضوئيات غير الخطية الموجودة على الرقاقة." الضوء: التصنيع المتقدم (2).

الاقتباس: دمج المواد ثنائية الأبعاد للضوئيات الموجودة على الرقاقة (2، 2023 سبتمبر) تم استرجاعها في 28 سبتمبر 28 من [مقالة المصدر].