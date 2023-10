الذكاء الاصطناعي ينشئ روبوتًا يمكنه المشي في العالم الحقيقي

By

حقق فريق من الباحثين في جامعة نورث وسترن في شيكاغو إنجازًا كبيرًا من خلال تطوير روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه تصميم الروبوتات بذكاء من الألف إلى الياء. يمثل الروبوت، على الرغم من صغر حجمه ومشوه الشكل، الخطوة الأولى نحو عصر جديد من الأدوات المصممة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال ضغط مليارات السنين من التطور في ثوانٍ، تسمح الخوارزمية الجديدة للنظام بتصميم روبوت يمكنه المشي عبر سطح مستوٍ في ثوانٍ معدودة.

ما يميز برنامج الذكاء الاصطناعي هذا هو كفاءته. على عكس أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تتطلب أجهزة كمبيوتر عملاقة متعطشة للطاقة ومجموعات بيانات كبيرة، يعمل هذا البرنامج على كمبيوتر شخصي خفيف الوزن ولديه القدرة على تصميم هياكل جديدة من الصفر. ولا يقتصر الأمر على محاكاة الأعمال البشرية الماضية، بل يمكنه توليد أفكار وتصميمات جديدة.

ولاختبار النظام، دفعه الباحثون إلى تصميم روبوت قادر على المشي على الأرض. مع كل تكرار، يقوم البرنامج بتحليل تصميمه وتحديد العيوب وتحديث هيكله. وبعد تسع محاولات فقط، نجحت في إنتاج روبوت قادر على المشي بنصف سرعة الخطوة البشرية المتوسطة.

ويعتقد الباحثون أن هذا الاختراق له إمكانات هائلة لمستقبل الذكاء الاصطناعي والحياة الاصطناعية. ومن خلال إزالة عصبة التطور، فقد نجحوا في ضغط مليارات السنين من التجربة والخطأ في لحظة واحدة، مما مهد الطريق لولادة كائنات حية جديدة أنشأها الذكاء الاصطناعي.

ومن الجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي توصل بشكل مفاجئ إلى نفس الحل الذي توصلت إليه الطبيعة للمشي، ألا وهو الأرجل. ومع ذلك، اتخذ الذكاء الاصطناعي نهجًا مختلفًا، مما أدى إلى ظهور روبوت بثلاثة أرجل وزعانف خلفية ووجه مسطح. في حين أن البعض قد ينظر إلى هذا الروبوت على أنه أداة عديمة الفائدة، فإن الباحثين يرون أنه بمثابة ولادة كائن حي جديد تمامًا.

نُشرت الدراسة في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences وأشرف عليها البروفيسور سام كريجمان في كلية ماكورميك للهندسة بجامعة نورث وسترن بالتعاون مع باحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة فيرمونت.

المصادر: "التصميم الآلي الفعال للروبوتات" (وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم)