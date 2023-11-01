قوة الخطوات الصغيرة: إسحاق رولستون وجمع التبرعات الإبداعية لفرح

إسحاق رولستون، صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات من نيوتاونكننغهام في مقاطعة دونيجال، وُلد مصابًا بالودانة، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للقزامة. مستوحاة من مؤتمر Little People of Ireland (LPI) القادم، شرع إسحاق وابن عمه فرح في مهمة لجمع الأموال لصالح المؤسسة الخيرية. نهجهم المبتكر؟ سحب يضم سلة سخية كالجائزة الكبرى. لم يعلموا أن فكرتهم الصغيرة سيكون لها تأثير كبير.

لقد كانت الاستجابة لحملة جمع التبرعات الخاصة بهم غامرة ودافئة لعائلة إسحاق. لم يؤدي نجاح السحب إلى جمع أموال كبيرة لـ LPI فحسب، بل ساعد أيضًا في نشر الوعي حول القزامة والعمل القيم الذي تقوم به المؤسسة الخيرية. طوال شهر أكتوبر، شهر التوعية بالقزامة، كان الناس يعبرون عن فضولهم حول شعب أيرلندا الصغير وكيف يدعمون أفرادًا مثل إسحاق وعائلته.

تأسست منظمة Little People of Ireland عام 1998، وهي مؤسسة خيرية وطنية مخصصة لدعم الأفراد المصابين بالقزامة وأسرهم. بالإضافة إلى توفير المعلومات والدعم، تهدف المنظمة إلى رفع مستوى الوعي والفهم للظروف ذات الصلة. وتمتد مساعدتهم إلى تقديم التوجيه بشأن المسائل البيئية والتعليمية والمهنية، مع الاحتفال أيضًا بمساهمات الأشخاص الصغار في التنوع الاجتماعي.

بالنسبة لعائلة رولستون، كان LPI بمثابة شريان الحياة. يسمح المؤتمر السنوي، الذي أتاحته المؤسسة الخيرية، لإسحاق بمقابلة أشخاص آخرين لديهم ظروف مماثلة، وتعزيز صداقات جديدة والشعور بالانتماء. علاوة على ذلك، تعمل المنظمة على ربط الآباء الذين يواجهون تحديات مماثلة، وتزويدهم بالدعم والمشورة التي هم في أمس الحاجة إليها.

بالإضافة إلى الدعم العاطفي، تقدم LPI موارد قيمة فيما يتعلق بالمخاوف الصحية التي غالبًا ما تصاحب مثل هذه الحالات. يعد هذا التوجيه أمرًا بالغ الأهمية للعائلات مثل عائلة رولستون، التي تستفيد بشكل كبير من خبرة المنظمة ومعرفتها.

إسحاق، الذي يعيش مع والديه وأخواته الثلاث في نيوتاونكننغهام، يعيش حياة رائعة على الرغم من حالته. إنه يحافظ على موقف إيجابي لا يتزعزع ويغتنم كل فرصة تأتي في طريقه. سواء كان العمل في المزرعة مع والده أو الانغماس في المدرسة، فإن إصرار إسحاق وحبه للحياة يتألقان. بالنسبة له، كونك صغيرًا هو مجرد خاصية، وليس عائقًا أبدًا.

إن نجاح إسحاق وفراح في جمع التبرعات لا يُظهر إبداعهما وتفانيهما فحسب، بل يُظهر أيضًا التأثير الاستثنائي الذي يمكن أن تحدثه الخطوات الصغيرة. ومن خلال سحبهم، فقد جسدوا قوة المجتمعات التي تجتمع معًا لدعم قضية ذات معنى. إن الاستجابة الساحقة هي بمثابة شهادة على اللطف والرحمة الموجودة في مجتمعنا.