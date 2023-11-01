كشف أسرار الأغشية الحيوية البكتيرية والمجتمعات الميكروبية

سلطت دراسة رائدة أجراها باحثون من جامعة ييل، وجامعة ولاية بنسلفانيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الضوء على العالم المعقد للأغشية الحيوية البكتيرية والمجتمعات الميكروبية. توجد هذه المدن الصغيرة والمعقدة من البكتيريا على الأسطح غير البيولوجية وتلعب دورًا مهمًا في العمليات البيولوجية المختلفة.

وركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Physics، على الأغشية الحيوية التي أنشأتها بكتيريا Vibrio cholerae، وهي البكتيريا المسؤولة عن التسبب في مرض الكوليرا. ومن خلال أبحاثهم، اكتشف العلماء أن صلابة السطح الذي يتشكل عليه البيوفيلم يؤثر بشكل كبير على بنيته ونموه. أدت العيوب في مساحة السطح إلى تعطيل تكوين البكتيريا في هياكلها المتوازية المعتادة.

علاوة على ذلك، وجد الباحثون أن التفاعل بين الأغشية الحيوية والأسطح غير البيولوجية يحد من مسار نمو الخلايا. يمكن أن يكون لهذه الرؤية في سلوك الأغشية الحيوية البكتيرية آثار على فهم كيفية نمو الكائنات الحية باعتبارها "مادة نشطة"، وهو مصطلح يستخدم في مجال فيزياء المادة المكثفة. وقد يمهد الطريق أيضًا لتقنيات هندسية جديدة لمعالجة مجموعات الخلايا.

وأعرب الباحث الرئيسي جينغ يان، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الجزيئي والخلوي والتنموي في جامعة ييل، عن سعادته بشأن التطبيقات المحتملة للنتائج التي توصلوا إليها. ومع ذلك، بدلاً من الاقتباس منها مباشرة، يمكن القول أن الدراسة قد توفر معلومات قيمة يمكن أن تحدث ثورة في فهمنا لأنماط النمو البيولوجي وتؤدي إلى أساليب جديدة في هندسة المجتمعات الخلوية.

هذه الدراسة هي مجرد مثال واحد على الأبحاث المتطورة التي يتم إجراؤها في جامعة ييل، حيث يعمل العلماء باستمرار على توسيع حدود المعرفة العلمية. تقدم Yale News ثروة من المعلومات حول أحدث التطورات العلمية والطبية في الجامعة، مما يوفر منصة للباحثين لمشاركة اكتشافاتهم مع العالم.

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أسئلة وأجوبة

ما هو البيوفيلم؟

الأغشية الحيوية عبارة عن مجتمع من الكائنات الحية الدقيقة، مثل البكتيريا، التي تلتصق بسطح غير بيولوجي وتتعاون وتتنافس لبناء بنية معقدة.

ما هي أهمية الأغشية الحيوية البكتيرية؟

تلعب الأغشية الحيوية البكتيرية دورًا حاسمًا في العمليات البيولوجية المختلفة، بما في ذلك تطور الأمراض، وإعادة تدوير المغذيات، والتكيف البيئي.

كيف تؤثر صلابة السطح على الأغشية الحيوية البكتيرية؟

تؤثر صلابة السطح على بنية ونمو الأغشية الحيوية البكتيرية. يمكن أن تؤدي العيوب في مساحة السطح إلى تعطيل تكوين الهياكل المنظمة، في حين أن التفاعل مع الأسطح غير البيولوجية يمكن أن يحد من مسار نمو الخلايا.

ما هي التطبيقات المحتملة لهذا البحث؟

يمكن لهذا البحث أن يعزز فهمنا لكيفية نمو الكائنات الحية وتطورها باعتبارها "مادة نشطة". وقد يؤدي أيضًا إلى طرق جديدة لهندسة مجموعات الخلايا ومعالجة الأغشية الحيوية البكتيرية لأغراض مختلفة.

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المصدر: أخبار ييل+DOI