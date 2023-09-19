رؤى حول التنوع البيولوجي للحلقيات في منطقة كلاريون كليبرتون

قدمت دراسة حديثة رؤى جديدة حول التنوع البيولوجي للحلقيات في منطقة كلاريون كليبرتون (CCZ)، وهي أكبر منطقة لاستكشاف المعادن في أعماق البحار في العالم. تعتبر الحلقيات، والتي تشمل الديدان، واحدة من أكبر مجموعات اللافقاريات الكبيرة الموجودة في الطين الذي يغطي قاع البحر في منطقة CCZ.

استخدم الباحثون من جامعة جوتنبرج ومتحف التاريخ الطبيعي في لندن مزيجًا من الأساليب المورفولوجية التقليدية والتقنيات الجزيئية الحديثة لتحديد أكثر من 300 نوع من الطحالب في منطقة CCZ. يتضمن ذلك 129 نوعًا عبر 22 عائلة من الطحالب، ويعتبر الكثير منها جديدًا على العلم.

يعد فهم التنوع البيولوجي في منطقة CCZ أمرًا مهمًا لتوفير المعلومات اللازمة لحماية هذه النظم البيئية الفريدة، خاصة وأن عمليات التعدين التجارية في أعماق البحار في المنطقة قد تكون وشيكة. والتصنيف، وتصنيف الكائنات الحية، أمر بالغ الأهمية لهذا الفهم. لسوء الحظ، غالبًا ما تتضرر الطحالب ذات الأجسام الرخوة أثناء التجميع، مما يجعل الأساليب المورفولوجية التقليدية محدودة. ولذلك، يتم استخدام تقنيات الحمض النووي بشكل متزايد لاستكمال التحديد المورفولوجي.

لقد بذل الباحثون جهدًا كبيرًا لنشر وتبادل بياناتهم الحلقية لإفادة المجتمع العلمي الأوسع وأصحاب المصلحة المشاركين في صنع القرار بشأن التعدين في أعماق البحار. تعد القائمة المرجعية الخاصة بحلقيات CCZ، على الرغم من أنها لا تزال جزئية، خطوة مهمة نحو إنشاء أدلة ميدانية للحياة البرية في المنطقة.

وبينما تدرس الهيئة الدولية لقاع البحار تطبيقات التعدين في منطقة CCZ، أصبح استخدام البيانات البيولوجية للإدارة البيئية أكثر أهمية من أي وقت مضى. تساهم هذه الدراسة في سد الفجوة المعرفية حول التنوع البيولوجي في منطقة CCZ وتسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث وتدابير الحماية في هذه الموائل الفريدة في أعماق البحار.

مصادر:

"نظرات ثاقبة للتنوع البيولوجي للحلقيات في أكبر منطقة لاستكشاف المعادن في أعماق البحار في العالم." Phys.org. تم الاسترجاع من [المصدر].

هيلينا ويكلوند وآخرون. "قائمة مرجعية للأصناف الحلقية التي تم الحصول عليها حديثًا من منطقة كلاريون-كليبرتون، وسط المحيط الهادئ، بناءً على الشكل والترسيم الجيني." مجلة بيانات التنوع البيولوجي (2023). دوى: 10.3897/BDJ.11.e86921.