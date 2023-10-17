رؤى حول تطورات وتطبيقات المواد ثنائية الأبعاد

يسلط هذا المقال الضوء على المراجعة الأخيرة التي أجراها رومان إنجل-هربرت، مدير معهد Paul-Drude für Festkörperelektronik (PDI)، وجواو مارسيلو لوبيز، أحد كبار العلماء في PDI، في مجال المواد ذات الطبقات ثنائية الأبعاد ( 2 دي إل إم). تم نشر مراجعتهم بعنوان "التطورات الحديثة في نظرية المواد ثنائية الأبعاد والتوليف والخصائص والتطبيقات" في ACS Nano. يقدم المؤلفون رؤى قيمة حول الاتجاهات الحالية والآفاق المستقبلية فيما يتعلق بتوليف وخصائص هذه المواد.

تستمد المراجعة الإلهام من ورشة العمل السنوية التاسعة لـGraphene and Beyond التي عقدت في عام 9. كما تتضمن أيضًا عمل PDI الأخير حول نمو الهياكل المغناطيسية المتغايرة عالية الجودة باستخدام الأساليب الفوقي. يتم تناول مجموعة واسعة من المواضيع في المراجعة، بما في ذلك النظرية والتوليف والمعالجة، وخصائص المواد، وتكامل المواد، ودراسة الأجهزة، والهياكل المتغايرة ثنائية الأبعاد الملتوية.

تتضمن بعض المواضيع الأساسية التي تمت مناقشتها في المراجعة نمذجة العيوب والعناصر الداخلية، مع التركيز على مسارات التكوين والوظائف الإستراتيجية. كما يتم تسليط الضوء على دور التعلم الآلي في التوليف والاستشعار. تؤكد المراجعة على التطورات المهمة في تركيب ومعالجة وتوصيف المواد ثنائية الأبعاد المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يستكشف الخصائص البصرية والصوتية لهذه المواد، والتي يتم التحكم فيها من خلال عدم تجانس المواد، والتصوير متعدد الأبعاد، والاستشعار الحيوي، وتحليل التعلم الآلي.

تم تقديم مفهوم الهياكل المتغايرة مختلطة الأبعاد باستخدام كتل بناء ثنائية الأبعاد لأجهزة المنطق والذاكرة من الجيل التالي. يتعمق المؤلفون أيضًا في أهمية الوصلات المتجانسة ذات الزاوية الملتوية في النقل الكمي ويقدمون وجهات نظر مستقبلية في مجال 2DLM.

ومن بين المؤلفين المساهمين في المراجعة خبراء من مختلف المعاهد الأمريكية والمؤسسات الدولية مثل جامعة إنسبروك. يضمن هذا التعاون منظورًا شاملاً وعالميًا حول التطورات والتطبيقات الخاصة بالمواد ثنائية الأبعاد.

بشكل عام، توفر المراجعة التي أجراها Engel-Herbert وLopes نظرة عامة شاملة عن الوضع الحالي للمجال وتقدم آفاقًا مثيرة لمستقبل المواد ثنائية الأبعاد.

المصدر

- يو تشوان لين وآخرون، التطورات الحديثة في نظرية المواد ثنائية الأبعاد والتوليف والخصائص والتطبيقات، ACS Nano (2). دوى: 2023/acsnano.10.1021c2

- "رؤى حول المواد ثنائية الأبعاد من التعاون الدولي" (2، 2023 أكتوبر) تم استرجاعها في 17 أكتوبر 17 من موقع Phys.org الإخباري.