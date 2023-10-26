يكشف تكوين المريخ عن أدلة حول النظام الشمسي المبكر

تسلط الاكتشافات الجديدة حول تكوين المريخ الضوء على الوجود المبكر للكوكب وموقعه داخل النظام الشمسي. لقد تحدت النتائج الأخيرة التي توصلت إليها مهمة الهبوط InSight التابعة لناسا الافتراضات السابقة حول تكوين المريخ، وخاصة فيما يتعلق بجوهره.

على عكس الأرض، التي تحتوي على نواة حديدية سائلة في الغالب، تشير ملاحظات InSight إلى أن المريخ لديه نواة أصغر مع طبقة من السيليكات السائلة تغلفها. وتشير البيانات إلى أن سمك هذه الطبقة يبلغ حوالي 150 كيلومترًا، وتحيط بالقشرة الصخرية للكوكب. وقد دفعت هذه النتائج العلماء إلى إعادة النظر في فهمهم لتكوين الكواكب.

يوضح الباحث دونغيانغ هوانغ من ETH Zurich أن المراقبة الأولية للتكوين الأساسي للمريخ، والتي تحتوي على نسبة عالية بشكل مدهش من العناصر الأخف، تتناقض مع النظريات الموجودة حول تطور الكواكب. ومع ذلك، أدى المزيد من التحليل إلى فرضية جديدة: يمتلك المريخ نواة أصغر وأكثر كثافة مع مركز سائل يحتوي على عناصر أخف بنسبة 9-14٪ تقريبًا. يتحدى هذا التكوين الفريد الافتراضات السابقة ويقدم أدلة محيرة حول الأصول المبكرة للمريخ.

توفر اختلافات الكثافة المستنتجة من البيانات الزلزالية التي تم جمعها بواسطة جهاز قياس الزلازل في InSight معلومات قيمة عن باطن الكوكب. أثناء وجودهم على الأرض، يستخدم الباحثون أجهزة قياس الزلازل لقياس الاهتزازات الأرضية واستنتاج كثافة الكوكب وتركيبه الكيميائي، فإن دراسة المريخ تمثل تحديات مختلفة. سمح جهاز قياس الزلازل الموجود في InSight، وهو الأول من نوعه الذي تم نشره على المريخ، للعلماء بجمع بيانات مهمة حول أنماط اهتزازات الكوكب وتكوينه.

تشير هذه النتائج الأخيرة إلى أن المريخ ربما يكون قد تشكل في وقت أبكر من الأرض في تاريخ النظام الشمسي، وربما خلال الوقت الذي كانت فيه الشمس محاطة بسحابة ضبابية من الجسيمات. يوفر التكوين المميز لنواة المريخ لمحة مثيرة للاهتمام عن ماضي الكوكب ويثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول الظروف التي سادت أثناء تكوينه.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو تكوين نواة المريخ؟

وفقا للملاحظات الأخيرة من مهمة الهبوط InSight التابعة لناسا، فإن قلب المريخ أصغر مما كان يعتقد سابقا ويحتوي على طبقة من السيليكات السائلة المحيطة بنواة الحديد السائل.

2. كيف درس الباحثون تكوين المريخ؟

استخدم الباحثون جهاز قياس الزلازل الخاص بـ InSight لقياس أنماط الاهتزازات واستنتاج كثافة الكوكب وتركيبه الكيميائي. وقد وفر هذا بيانات قيمة حول قلب المريخ وتكوينه المميز.

3. كيف يختلف تكوين المريخ عن الأرض؟

في حين أن الأرض تحتوي على نواة حديدية سائلة في الغالب، فإن نواة المريخ أصغر حجمًا وتتضمن طبقة من السيليكات السائلة بالإضافة إلى الحديد السائل.

4. ماذا تقترح النتائج حول تكوين المريخ؟

تشير النسبة الأعلى من العناصر الخفيفة داخل قلب المريخ إلى أن الكوكب تشكل في النظام الشمسي مبكرًا عن الأرض. يشير هذا إلى أن المريخ ربما يكون قد تطور بينما كانت الشمس لا تزال محاطة بسحابة ضبابية من الجسيمات.