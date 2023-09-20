العيش مثل رائد الفضاء التناظري في القارة القطبية الجنوبية

في نوفمبر 2022، شرعت تارا سويني في رحلة بحثية إلى نهر ثويتس الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية. وبينما كان هدفها الرئيسي هو دراسة جيولوجيا النهر الجليدي وذوبان الجليد، لم يكن بوسع سويني إلا أن تتذكر ما قد تشعر به عندما تكون مستكشفة للفضاء. باعتبارها ضابطة سابقة في القوات الجوية وطالبة دكتوراه حاليًا في الجيولوجيا القمرية، شعرت بالتشابه بين رحلات القطب الجنوبي والبعثات الفضائية.

لسنوات، ظل علماء الفضاء يدرسون تجارب الأشخاص الذين يعيشون في بيئات قاسية مثل القارة القطبية الجنوبية لفهم التحديات والظروف التي قد يواجهها رواد الفضاء على الكواكب الأخرى بشكل أفضل. تعد هذه الرحلات الاستكشافية القطبية بمثابة نظير قيم لاستكشاف الفضاء، حيث تقدم نظرة ثاقبة للجوانب الفسيولوجية والنفسية للبعثات طويلة الأمد.

خلال إقامتها التي استمرت 16 يومًا في نهر ثويتس الجليدي، عاشت سويني وفريقها في خيام وواجهوا الظروف الجوية القاسية. لقد واجهوا العواصف والعواصف الثلجية، وقضوا أيامًا محاصرين داخل خيامهم. حتى أن سويني وجدت نفسها عالقة في حالة تبييض، حيث قارنت التجربة بالوجود داخل كرة بينج بونج. وعلى الرغم من التحديات، فقد شعرت بإحساس من التركيز والإثارة لم تشهده في قارتها الأصلية.

أتاح حضور مؤتمر رواد الفضاء التناظري لعام 2023 في شهر مايو لسويني فرصة فريدة لاستكشاف تجربة رواد الفضاء التناظرية بشكل أكبر. جمع المؤتمر أفرادًا يحاكيون السفر طويل المدى إلى الفضاء على الأرض. عقد هذا الحدث في Biosphere 2، وهو موطن قائم بذاته في صحراء أريزونا، ويهدف إلى فهم جدوى إنشاء بيئات صالحة للسكن على كواكب معادية.

تسلط رحلة سويني إلى نهر ثويتس الجليدي ومشاركتها في مؤتمر رواد الفضاء التناظري الضوء على العلاقة بين الاستكشافات القطبية والبعثات الفضائية. تقدم هذه التجارب رؤى قيمة حول التحديات الجسدية والعقلية التي قد يواجهها رواد الفضاء في مهماتهم المستقبلية إلى القمر والمريخ وما بعدهما.

مصادر:

– جامعة تكساس في الباسو (جامعة)

– مؤتمر رواد الفضاء التناظري (المؤتمر)